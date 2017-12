Você está: FabioTV

Lázaro Ramos sucede Netinho de Paula na guerra dominical

Vcfaz - 25 Dez 2017 - 23:05



Olá, internautas



No final dos anos 90, Netinho de Paula ganhou destaque na guerra dominical com o seu quadro “A Princesa e o Plebeu” dentro do “Domingo Legal”. Enorme sucesso. Tempos depois, o cantor ganhou o seu próprio programa na Rede Record. Era o “Domingo da Gente”. Também alcançou bom êxito nos índices de audiência.



Netinho transformou-se em um verdadeiro apresentador carismático na TV. Era um símbolo dos afrodescendentes no universo televisivo. Porém, fatos negativos de sua vida pessoal corroeram a imagem do comunicador. E ele saiu da TV.



Agora, a TV Globo investe em outro afrodescendente na programação vespertina dos domingos. Lázaro Ramos ganhou o “Lazinho com Você”. Vai ao ar na faixa das 15 horas. Sempre é bom acompanhar a diversidade na programação da TV brasileira.



“Lazinho com Você” foge do assistencialismo. Porém, a embalagem da atração fica mais fria. Não é quente. Há uma linguagem que remete aos programas de Regina Casé como o “Brasil Legal”. A proposta de apresentar “brasileiros comuns” também recorda outros programas da apresentadora. Só que, até aqui, mais “gélido”. “Ar certinho”.



Apesar disso, neste domingo (17/12), o melhor momento do dominical ocorreu na decisão de um grupo de pessoas que almejavam 20 mil reais. Eles, próprios, tinham que escolher o felizardo. E isso aconteceu. Após a decisão, Lázaro ajudou outro afrodescendente a implementar uma food truck.



“Lázaro com Você” pode embarcar na emoção sem medo de ser feliz. Sem engessamento na narração das histórias.



Fabio Maksymczuk





