Amigo secreto reforça tradição na Record

Vcfaz - 25 Dez 2017



A TV brasileira vive o clima de fim de ano. Agora, as emissoras exibem especiais que celebram o encerramento de 2017. Nesta semana, a emissora da Barra Funda exibiu o “Família Record”. O encontro de contratados do canal transformou-se em uma das atrações mais aguardadas pelo telespectador.



Neste ano, Fabio Porchat e Sabrina Sato comandaram o show. O comediante demonstrou segurança na apresentação. Já a “japa” ficou tons acima do ideal na condução do espetáculo. Espalhafatosa demais. Faltou direção. Não “ornou” com Porchat.



Um dos fatos mais pitorescos (e bem sacados) surgiu com o amigo secreto entre os “assistentes” dos apresentadores. A turma do segundo escalão ganhou também sua confraternização de final de ano. O sempre ótimo Paulo Vieira liderou a trupe formada por Mionzinho, Fabiola Reipert, Ronaldo Esper (que ganhou vasos...Hilário!), Marquinhos, entre outros.



Já entre as estrelas da emissora, os presentes variaram entre roupas e acessórios de grife e ornamentos criativos, como a ideia interessante de Luiz Bacci que presenteou Gugu com o quadro de um artista já enaltecido pelo apresentador do “pintinho amarelinho” durante a sua visita ao apartamento do “menino de ouro”.



Por outro lado, Roberto Justus enalteceu que comprou uma jaqueta de grife para Rodrigo Faro. O apresentador destacou que a vestimenta é dupla face. Muito curioso.. Só que não... A mesma jaqueta pode ser encontrada lá pela Rua 25 de março... Por, no máximo, 100 reais. O mesmíssimo modelo. Só que sem a tal grife....



Enquanto isso, o SBT também apostou em um amigo secreto. Só que com os amigos de Neymar. Alguns dos maiores craques do planeta integrantes de times de futebol da França, Inglaterra e Espanha se reuniram pela primeira vez, por mobilização de Neymar, para trocar presentes de Natal. Apesar disso, o mais interessante foi a exposição do Instituto Neymar Jr. 18 crianças da instituição trocaram presentinhos com os jogadores, que as conheceram através de vídeos que foram levados até eles. Porém, a edição não beneficiou o especial. Ficou truncado. Faltou agilidade.



No especial da Record, o telespectador sentiu a falta de Marcelo Rezende, figurinha carimbada no encontro de fim de ano da emissora. Nos momentos finais, Geraldo Luis e Renata Alves relembraram, com emoção, a ausência do apresentador.



O “Família Record 2017” reforçou a tradição do especial do canal iniciado em 2004. Muito bom.



Fabio Maksymczuk





