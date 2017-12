Você está: FabioTV

Mara renova Jogo dos Pontinhos

Vcfaz - 25 Dez 2017 - 23:08



Olá, internautas



“Jogo dos Pontinhos” continua a render polêmica. O quadro de maior repercussão do “Programa Silvio Santos” ganhou uma renovação importante com a saída de Carlinhos Aguiar. Na realidade, o ator das pegadinhas não arrancava sequer um sorriso amarelo dos telespectadores há muito tempo. Apostava em piadinhas de cunho depreciativo (aquele viado...queima a roda...) ou trocadilhos sem graça alguma.



A entrada de Mara Maravilha na bancada foi uma ótima notícia. A baiana imprimiu mais ritmo ao quadro. Mais articulada, ela traz pimenta à atração. Até então, Livia Andrade reinava praticamente sozinha nos bate-papos mais provocativos com Silvio Santos. Agora, Mara também cumpre tal missão, como ocorreu na edição desta véspera de Natal (24/12). A apresentadora do “Fofocalizando” revelou que ganhou, do patrão, um apartamento e um carro quando se mudou da Bahia para São Paulo. E demonstrou gratidão ao comunicador.



Neste momento, Silvio Santos reforçou algo que precisa ser mais valorizado pela nova geração. Mara faz parte da história do SBT. Sempre demonstrou o seu talento à frente de diversos momentos da carreira, indo do “Show Maravilha” até a oitava edição de “A Fazenda” quando, de fato, protagonizou o reality da Record.



Enquanto isso, a emissora da Barra Funda resolveu prestigiar (sem justificativa aparente alguma) Carla Prata no “Dancing Brasil” (sem sucesso), Rayanne Morais como protagonista (!!!!!!!!!!!) de “Belaventura” (colhe um fracasso estrondoso) e agora Douglas Sampaio na terceira edição do Dancing Brasil (sem comentários).



Mara reforça o quadro “Jogo dos Pontinhos”. É, de fato, uma profissional de televisão que conhece as engrenagens da máquina. Mara merece respeito.



Fabio Maksymczuk





