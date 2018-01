Você está: FabioTV

Confira os piores da TV brasileira em 2017





Vcfaz , publicado em 1/1/18, 23:52



Segue o nosso tradicional balanço com os piores da TV brasileira em 2017.



PIOR NOVELA: A Lei do Amor



A novela de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari apresentou seríssimos problemas na construção do enredo. A trama conseguiu a proeza de ser uma das piores já produzidas pela emissora na faixa das nove. A disputa é árdua com “Babilônia” e “A Regra do Jogo”. “A Lei do Amor” trouxe absolutamente nada ao telespectador.



PIOR PROGRAMA DA TELEVISÃO BRASILEIRA: Bastidores do Carnaval na RedeTV!



A RedeTV! “causou” na cobertura do Carnaval 2017 sob comando de Nelson Rubens e Flavia Noronha. Como já transformou-se em tradição, a emissora de Dallevo e Carvalho apostou nos bastidores da folia de São Paulo e Rio de Janeiro. Logo no primeiro dia, um fato ganhou repercussão. Léo Aquilla entrevistava Ju Isen que ficou brava pela nota baixa de Geisy Arruda. Para valorizar o seu “material”, a modelo resolveu mostrar a bunda e agachou-se. Essa imagem estourou na tela. Repercussão geral nas redes sociais. E o pior: ela estava pintada com a bandeira nacional! O c# verde ficará nos memoriais da TV brasileira.



FIASCO DO ANO: Simba



Record TV, RedeTV! e SBT apostaram que arrancariam “uma verba extra” com o desligamento do sinal analógico na Grande São Paulo. As três emissoras se uniram na joint venture Simba que defenderia o interesse dos referidos canais nas operadoras da TV paga com a obrigatoriedade da TV digital em São Paulo e arredores. Cortaram o sinal e só disponibilizariam se NET, Claro e companhia aceitassem os valores propostos pelas emissoras. Só que o tiro saiu pela culatra. Somente neste segundo semestre, diante do estrago, Record, SBT e RedeTV! aceitaram as “migalhas” oferecidas pelas operadoras.



PIOR ATOR: Mateus Solano



Mateus Solano não desencarna do Félix, de “Amor à Vida”. O ator que interpreta Eric, em “Pega Pega”, ainda traz, em sua interpretação, a lembrança do filho da “mamy. poderosa”. E isso também aconteceu com o vilão Rubião, de “Liberdade Liberdade”.



PIOR ATRIZ: Dani Gondim



A atriz adotou uma interpretação superficial na novela “Carinha de Anjo”. A loira interpretou a vilã Nicole com caras e bocas. Dani foi engolida pela atriz-mirim Lorena Queiroz.



PIOR APRESENTADOR (A): Silvia Abravanel



Silvia Abravanel pode ser uma boa produtora ou até mesmo uma boa diretora. Profissional dos bastidores. Porém, na frente das câmeras, a situação é delicada. Diferente das irmãs Patricia e Rebeca, que demonstraram evolução neste ano, Silvia permanece com a mesma postura lá dos tempos do “Programa Cor-de-Rosa”, seja no “Bom Dia & Cia” ou nos blocos do “Caldeirão da Sorte”. Ela não passa suavidade no vídeo.



PIOR PROGRAMA HUMORÍSTICO: Pânico na Band



“Pânico na Band” continuou ladeira abaixo na guerra dominical. Perdeu até do singelo “Encrenca”, da RedeTV!. O humorístico enfrentou contínuo processo de desgaste com a perda de identidade. O imbróglio que envolveu Dudu Camargo neste ano simbolizou tal percepção. Apostou na baixaria para tentar alguns décimos nos índices de audiência. Sem sucesso. Perdeu o rumo.



PIOR PROGRAMA JORNALÍSTICO: Jornal da Noite



A Band adotou claramente uma postura pró-Temer em seus telejornais. O “Jornal da Noite” coroou tal percepção com os editoriais em nome do “Grupo Bandeirantes de Comunicação” lidos pelo apresentador Fabio Pannunzio, além das declarações do diretor nacional de jornalismo da emissora, Fernando Mitre. O telejornal perdeu isenção.



PIOR PROGRAMA DE VARIEDADES: Melhor Pra Você



O “Melhor Pra Você” não conseguiu marcar uma identidade própria. É igual aos correlatos. Na realidade, a atração da RedeTV! é um retalho de tudo o que o telespectador já assistiu.



PIOR PROGRAMA DE AUDITÓRIO: Sabadão com Celso Portiolli



“Sabadão com Celso Portiolli” perdeu o rumo e saiu do ar neste ano. Portiolli chegou a comandar o constrangedor quadro “Top Zap”. Uma cópia descarada do “Zap Zap” do “Encrenca”, da RedeTV!. O apresentador narrava os “vídeos mais engraçados”. O bloco durava inacreditáveis 20 minutos no ar. Era exatamente no mesmo estilo do humorístico da emissora de Dallevo e Carvalho. Por isso mesmo, Tatola disparou que Celso Portiolli, na realidade, era “Celso Copiolli”, em uma entrevista concedida ao “Programa do Porchat”.



PIOR REALITY SHOW: A Casa



“A Casa” foi um dos piores realities já exibidos na TV brasileira. A Record TV reuniu 100 anônimos que buscaram, a qualquer custo, o prêmio máximo da competição. A edição enfocou nas discussões dos participantes pelo mínimo de dignidade, em uma casa superpovoada. Nos primeiros episódios da saga, um rapaz criou confusão por um rolo de papel higiênico. Se já era absurdo assistir a um “conflito social” por lata de leite condensado, imaginem as brigas por uso inadequado da descarga....



PIOR SÉRIE: Vade Retro



A TV Globo sacrificou “Vade Retro” na programação. A emissora escalou a série de Fernanda Young e Alexandre Machado para a faixa posterior da novela “A Força do Querer”. No entanto, para turbinar “Os Dias Eram Assim”, jogou a produção para perto da meia-noite. Desgastou.



