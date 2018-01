Você está: FabioTV

Confira os melhores da TV brasileira em 2017





Vcfaz , publicado em 1/1/18, 23:55



Olá, internautas



2017 reservou bons momentos na TV brasileira. Segue a relação dos melhores do ano:



MELHOR NOVELA: A Força do Querer



“A Força do Querer” reergueu a combalida faixa das “novelas das nove” da TV Globo. Após uma série de produções com pouco apelo popular, Gloria Perez cumpriu a missão de elevar os índices de audiência com uma novela bem estruturada. O elenco também ajudou. Atores e atrizes não desgastados no vídeo ganharam boa oportunidade. A novela demonstrou a força da Globo nos lares brasileiros. A estrutura do roteiro fugiu do tradicional núcleo principal irrigado por histórias paralelas. Bibi, Jeiza, Silvana, Ivan/Ivana, Ritinha e até a antagonista Irene formavam um conjunto de protagonistas, sem uma atrapalhar a outra. Todas brilharam ao mesmo tempo.



MELHOR ATRIZ: Juliana Paes



A atriz viveu o auge de sua carreira ao encarnar Bibi “Perigosa”. Uma personagem que demonstrou a competência da estrela da TV Globo. A atriz trouxe a humanidade da mulher que escolheu um caminho e pagou as consequências. A novela não glamourizou o mundo do crime. Ao contrário. “A Força do Querer” expôs uma chaga que assola a sociedade brasileira. Bibi foi punida e mereceu a redenção ao lado de Caio (Rodrigo Lombardi).



MELHOR ATOR: Julio Andrade



Julio Andrade se destacou na teledramaturgia de 2017. O ator interpretou Doutor Evandro em “Sob Pressão” com total segurança. Ele humanizou o personagem que, além de enfrentar os problemas crônicos da saúde pública no Brasil, também sofria com o seu amor incondicional pela esposa, além de sentir culpado pela morte da mulher. Tal “pressão” criou expectativa até os últimos momentos da série.



MELHOR SÉRIE/MINISSÉRIE: Sob Pressão



“Sob Pressão” foi uma das principais atrações da programação da TV brasileira em 2017. A série exibida na TV Globo foi uma pancada no telespectador. “Sob Pressão” teve o mérito de trazer luz a um dos maiores problemas da sociedade brasileira. A ausência de uma rede de saúde pública decente para todos os brasileiros. A corrupção vence de goleada. Além disso, os dramas dos personagens também coroaram a excelente produção.



MELHOR PROGRAMA: Era Uma Vez Uma História



O interessantíssimo programa exibido na Rede Bandeirantes trouxe qualidade para a grade de programação da emissora da família Saad. Dan Stulbach e Lilia Schwarcz comandaram quatro especiais sobre um período específico da História do Brasil que respinga até os dias atuais em nossa sociedade. Os apresentadores focaram a vinda de Dom João VI em “terras brasilis” até a expulsão, na calada da noite, de Dom Pedro II e família real. A dramatização dos fatos históricos, supervisionados pelos apresentadores, foi o ápice da atração. Muito bem produzido e dirigido. Os telespectadores viajaram pelo tempo.



MELHOR REALITY SHOW: Pesadelo na Cozinha



A Band acertou com “Pesadelo na Cozinha” exibido no primeiro semestre. O chef Erick Jacquin cumpriu muito bem a sua missão ao conduzir o reality que se preocupa com o dia a dia de um restaurante. É um passo à frente do MasterChef. Enquanto o programa de terça-feira envolve a disputa que consagra o melhor cozinheiro amador e profissional do Brasil, “Pesadelo na Cozinha” mostrou a realidade dos trabalhadores da “cuisine”. É um reality que passou informação, até mesmo aos milhares donos de restaurantes espalhados pelo Brasil afora, e bom entretenimento.



MELHOR TALENT SHOW: Dancing Brasil



O talent show apresentado por Xuxa foi um dos poucos acertos da Record neste ano. O programa funcionou. Bom elenco. Ótima produção. Dançarinos competentes. Cenário deslumbrante. Maytê Piragibe e Paulo Victor ganharam a primeira temporada. Já Yudi e Bárbara sobressaíram, com folga, na segunda edição.



MELHOR PROGRAMA JORNALÍSTICO: Profissão Repórter



Neste ano, “Profissão Repórter” sobressaiu. Caco Barcellos e seus “aprendizes” continuaram com fôlego na décima primeira temporada do jornalístico da TV Globo. Caco tem o mérito de transformar números frios, que povoam o noticiário, em retrato humano. O programa abordou diferentes temas instigantes no decorrer de 2017, como a imigração de latinos aos Estados Unidos, formação de médicos, HIV na população idosa, trabalho escravo, ocupações de sem-teto, entre vários outros assuntos.



MELHOR APRESENTADOR (A): Fabio Porchat



Fabio Porchat comemorou um ano de Record neste ano. O apresentador superou o desafio de comandar o talk show diário. No decorrer desse período, centenas de entrevistados passaram pelo sofá. E o comediante não perdeu o pique. Porchat conquistou uma identidade própria. Com uma ironia finíssima, Porchat deu suas cutucadas no turbulento momento político. E é exatamente nesse ponto que Porchat superou os colegas.



REVELAÇÃO: Carol Duarte



Carol Duarte foi uma das revelações de “A Força do Querer”. A jovem atriz ganhou o carinho do público ao interpretar Ivan/Ivana, filho (a) de Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Eugênio (Dan Stulbach). Gloria escreveu com extrema sensibilidade a história paralela que conquistou a atenção pelo caráter inédito. Carol representa uma personagem que, na realidade, é “trans homem”. O debate sobre a temática entrou nos lares brasileiros de forma suave e, ao mesmo tempo, contundente. As cenas de Ivana com repúdio aos seios, em frente ao espelho, mexeram com o público, até mesmo entre os mais conservadores.



Fabio Maksymczuk













