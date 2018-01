Breves pitacos sobre especiais de fim de ano da TV brasileira

Você está: FabioTV

A TV brasileira vive o clima de férias. Seguem breves pitacos sobre os especiais de fim de ano.



Bake Off SBT: A emissora de Silvio Santos exibiu a interessante edição com artistas do canal no talent show. Isabella Fiorentino, irmã da apresentadora Carol Forentino, venceu a competição. Na realidade, foi melhor apenas na última prova. A jurada Nadja Haddad sobressaiu nas quatro atividades e deveria ter sido consagrada como a melhor confeiteira artista do SBT. Ratinho ajudou a comandar a primeira parte do especial. Comunicador nato, alavancou a atração. Já Danilo Gentili forçou diversas situações na segunda parte do programa. Tentou ser engraçado. Ficou apenas na intenção. Gentili enfrenta um processo contínuo e persistente de desgaste em sua imagem....



João Kleber Show – Especial Chacrinha 100 anos de alegria: a RedeTV! exibiu o especial na noite da véspera de Natal. O programa teve o mérito de convocar diversos artistas que marcaram os anos 80, como Byafra, Sandra de Sá, Gilliard, Simony, entre outros. Já no júri, lá estavam Chiquinho Scarpa, Nelson Rubens, Sonia Abrão, Vanessa de Oliveira, Márcia Gabrielle e Alexandre Frota. João Kleber ficou tons acima do ideal e aparecia a todo momento na atração (até mesmo nos números musicais com falas desnecessárias). Ficou “over”....



Reprise do Programa Silvio Santos: o repeteco da edição especial de Natal, que tinha sido exibida no domingo, em plena tarde de segunda-feira (25/12) pegou os telespectadores de surpresa. Era domingo na segunda? Sem divulgação, não “bombou” nos índices de audiência.



Todo Seu/Mulheres: Ronnie Von comandou com elegância o especial de Natal do “Todo Seu” exibido no domingo (24/12) com reprise na segunda (25/12) pela TV Gazeta. Ganhou boa divulgação. Já o especial de Ano Novo do programa “Mulheres”, comandado por Catia Fonseca e transmitido na noite do último domingo (31/12), sequer ganhou divulgação da assessoria de imprensa da emissora da Fundação Cásper Líbero....



Festa Sertaneja: ao contrário da Catia que mal se despediu dos telespectadores da TV Gazeta, padre Alessandro Campos frisava a todo momento que era o encerramento da temporada da atração na TV Gazeta. O especial de final de ano ganhou bom ritmo com a dupla Matogrosso e Mathias, além da estrela Elba Ramalho.



GloboNews: ao invés de mostrar a queima de fogos nas capitais nordestinas, a Globo News, sob comando da jornalista Maria Beltrão, à 1 da manhã (horário de Brasília e meia-noite no Nordeste e outras regiões), preferiu exibir o show de Anitta. Ficou estranho... Mais parecia a sucursal do Multishow....A cobertura jornalística ficou comprometida. Já às 2 da manhã, horário de Brasília, e meia-noite, em Manaus, também foi desprezado neste ano pelo canal que nunca desliga. Sequer uma imagem ao vivo da queima de fogos na capital amazonense...



Réveillon com Ivete Sangalo: a Band acertou ao exibir a passagem de ano de Salvador. Ivete Sangalo, grávida, é um show à parte.



