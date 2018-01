Você está: FabioTV

FabioTV

Record queima "Legendários"





Vcfaz , publicado em 4/1/18, 23:03



Olá, internautas



Na última semana, “Legendários” chegou ao fim. Marcos Mion comandou a última edição do programa ao lado de Joelma, Zezé di Camargo e Luciano, Wanessa Camargo, Jota Quest, entre outras estrelas, além de sua trupe. Miozinho, Juju Salimeni, Blade, Robson Bailarino e Rulk Magrelo também se despediram do público.



Na realidade, a Record TV queimou o “Legendários”. A emissora, de supetão, trocou o dia de exibição do programa. De sábado para sexta-feira. Sem grandes explicações. “Legendários” conquistava, com certa facilidade, a vice-liderança isolada nas noites de sábado.



Aliás, a troca também comprometeu seriamente a grade noturna do canal neste dia. Sabrina Sato amarga, agora, perdas consecutivas para o SBT com frequência. A Record desmontou a programação e viu desmoronar os índices de audiência. O canal colhe os frutos de decisões equivocadas.



“Legendários” estreou em 2010 aos trancos e barrancos. Mion comandava uma atração que misturava elementos do Pânico e do CQC. Depois, firmou-se nas noites dos sábados com uma proposta de ser um sucessor do “Viva a Noite”. Mion transformou-se em um “apresentador da família brasileira”. Adaptou-se ao público que assistia TV neste dia da semana.



Pessoalmente, não nutria grandes peixões pelo programa, exceto o quadro “Vale a Pena Ver Direito”. Mion retornava com sua persona original. Buscava detalhes despercebidos e engraçados dos confinados de “A Fazenda”. O telespectador do reality era sugado pela perspicácia do apresentador. Efeito cascata na veia. E risadas ecoavam entre o público.



O telespectador da noite de sábado, que acompanhava “Legendários”, já estava órfão há algum tempo. O sepultamento da atração já ocorreu ali. E o pior ainda está por vir: de acordo com notícias divulgadas pela imprensa, a Record TV pensa em produzir mais uma temporada de “A Casa”, maior fracasso do ano passado, sob comando de Mion. Mais parece um castigo.



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)