"Conselho Tutelar" traz luz à obscuridão na Record





Vcfaz , publicado em 9/1/18, 14:54



Nesta semana, a Record TV estreou a terceira temporada de “ Conselho Tutelar ”. A emissora tinha exibido a segunda temporada em 2016. Ou seja, após dois anos, o telespectador teve que rememorar fatos ocorridos com os personagens lá atrás.



Apesar da estratégia equivocada (mais uma da emissora...), a minissérie tem o mérito de trazer luz a temas obscuros que não ganham destaque na mídia. Os conselheiros tutelares, personificado em Sereno (Roberto Bomtempo), conquistam o merecido reconhecimento do telespectador.



Além disso, a produção enfoca os maus tratos sofridos pelas crianças. Sejam elas pobres ou ricas. Nesta terceira temporada, Fernando Pavão interpretou Fúlvio, um empreiteiro da classe mais alta do Brasil que molestava os próprios filhos. Um dos melhores trabalhos do ator na emissora. A pedofilia é um tema que precisa ganhar mais espçao para dicussão na teledramaturgia.



A minissérie também abordou a corrupção que assola o Poder Judiciário. Os meios de comunicação no Brasil ainda focam os Poderes Executivo e Legislativo. Paulo Gorgulho, que vive o juiz Carvalho Brito, bradava o lema “Na Forma da Lei” para justificar as decisões dele próprio e do desembargador Tavares, metido em propinas de uma obra no Tribunal.



“Conselho Tutelar” é um acerto da Record ao tocar o telespectador. As temporadas poderiam contar com mais episódios e ganhar uma exibição mais regular na grade de programação.



