Você está: FabioTV

FabioTV

"Júnior Bake Off Brasil" trilha caminho do "MasterChef Júnior"





Vcfaz , publicado em 9/1/18, 14:55



Olá, internautas



Neste sábado (06/01), o SBT estreou a primeira temporada do “ Júnior Bake Off Brasil ”. A versão infantojuvenil do talent show continua com Carol Fiorentino no comando com Beca Milano e Fabrizio Fasano Jr. como jurados.



A emissora adota a mesma estratégia da Band. Engata uma temporada a outra com a versão kids. E o mesmo caminho adotado na atração do canal do Saad já apareceu no primeiro episódio do correlato sbtista.



O clima “você é linda”, “você é maravilhoso” e “como você é fofo” já deu o ar de sua graça. O marrento Fabrizio até mostrou as “pernocas”. Abandonou a vestimenta mais séria e adotou uma bermuda. Um tiozão no meio da garotada.



No desafio técnico, o grisalho não escapuliu de suas agulhadas. Mesmo assim, bem mais suave que na versão amador adulto. Nesta estreia, não ocorreu eliminação.



E igual ao que aconteceu nos domínios da Band, as crianças já começaram a chorar diante de algumas dificuldades encontradas na cozinha. E os apresentadores passam a mão. Que bonitinho, esqueceu o fermento.... Será que nas versões de outros países, os pequenos também caem na choradeira? É algo cultural?



“Júnior Bake Off Brasil” reunirá as crianças para uma grande brincadeira. O clima de competitividade não deverá entrar na disputa. Igual ao “MasterChef Júnior”. O programa poderia trazer mais ensinamentos sobre o preparo das guloseimas (informações que seriam úteis até para o telespectador) e incentivar a meritocracia.



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)