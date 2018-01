Globo arrisca com "Deus Salve o Rei"

Você está: FabioTV

17/1/18



Nesta terça-feira (09/01), a TV Globo estreou “Deus Salve o Rei”, de Daniel Adjafre e direção de Fabrício Mamberti. A nova novela das sete tem a missão de sustentar os índices de audiência herdados de “Pega Pega”, trama que alcançou bom desempenho no IBOPE ao orbitar a casa dos 30 pontos.



A TV Globo arrisca ao produzir “Deus Salve o Rei”. É uma novela que foge do padrão das telenovelas brasileiras. São raríssimas produções que focam o universo medieval. A Record apostou em “Belaventura” e colhe péssimos resultados. A emissora quis antecipar o clima da Idade Média na teledramaturgia e viu catapultado o projeto.



Apesar disso, “Deus Salve o Rei”, nestes dois primeiros capítulos, trouxe um texto bem mais leve em comparação à novela da emissora da Barra Funda. A história fluiu. A novela da Globo também conta com um elenco mais forte. Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine são as estrelas desta nova geração.



Bruna enfrenta o desafio de encarnar a vilã Catarina. Nos últimos tempos, a atriz chama mais atenção pela sua vida pessoal. Mesmo com a polêmica do cabelo em “Amor à Vida”, Marina passou à frente de Marquezine com melhores trabalhos desenvolvidos na Globo nestes últimos anos. As limitações da jovem ficaram evidentes na novela “Em Família”. “Deus Salve o Rei” pode ser um momento de afirmação artística. OU não.



A direção acertou ao escalar o ótimo Romulo Estrela como o príncipe Afonso. Sempre defendemos neste espaço que atores, até então coadjuvantes, devem galgar mais degraus em suas carreiras. E o momento chegou para o maranhense. Renato Goes mal saiu de “Os Dias Eram Assim” com um trabalho irregular. E ele não apresenta perfil de príncipe. Teria sido um erro.



Nestes primeiros capítulos, Rosamaria Murtinho arrasou no papel da rainha Crisélia. É, até aqui, a maior destaque da novela. O mesmo vale para Marco Nanini no papel do rei Augusto.



“Deus Salve o Rei” é uma novela arriscada, mas as concorrentes apresentam nenhum grande chamariz para o telespectador na faixa das 19 horas. Pode ser um grande sucesso, como Cordel Encantado, ou um grande fracasso, como Bang Bang.



Fabio Maksymczuk













