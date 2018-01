Você está: FabioTV

Visual de Regina Volpato cria polêmica no "Mulheres"





Vcfaz , publicado em 17/1/18, 0:38



Olá, internautas



Nesta semana, “Mulheres” ganhou o comando de Regina Volpato. A jornalista substitui, por enquanto provisoriamente, Cátia Fonseca que foi de mala e cuia para a Band. O programa mais tradicional das tardes continuou com o mesmíssimo formato.



Nesta estreia, o visual de Regina Volpato chamou a atenção do telespectador. O cabelo volumoso e cacheado da jornalista impactou no vídeo. Muitos aprovaram. Outros, estranharam (eu, inclusive).



Diante do burburinho causado, Volpato esclareceu: “Assumir meu cabelo foi libertador. Eu entendo tanto as pessoas que elogiaram, quanto as que não gostaram. Quando a gente vê uma coisa sempre do mesmo jeito, passa a ser o certo, e tudo o que for diferente causa uma estranheza”.



E não parou por aí. “Há algum tempo resolvi ficar em paz comigo e me aceitar. Aceitar meu jeito, meu corpo, meu cabelo. A vida depois disso ficou muito mais leve", refletiu. “A vida pode e deve ser mais leve e simples, independente do cabelo, forma física, cor da pele e orientação sexual”, concluiu.



Belo discurso, mas o visual chamou demasiadamente a atenção. E isso não é bom. Nem a histórica Gaivota, de “Café com Aroma de Mulher”, (Gaivota, que voa longe, voa tão alto...) tinha causado tal “estranhamento”. Por isso mesmo, nesta sexta (12/01), a vasta cabeleira ganhou ajustes. E ficou bem melhor. Os cachos permaneceram (nada contra), mas menos rebeldes no vídeo. E jogados para trás. O rosto de Regina precisava ser mais valorizado.



Toda a trupe da antiga apresentadora continua por lá. Fefito, Tutu e Tia tricotam agora com Regina. Caso a nova apresentadora continue à frente do “Mulheres”, o programa precisa passar por uma reformulação. O estilo de Regina deve impregnar o espaço. Menos culinária e mais debates sobre temas contemporâneos deveriam ser uma diretriz da nova fase.



Regina Volpato é uma apresentadora que fazia falta na TV brasileira. Ela merece esse espaço. Agora, é aguardar se, de fato, ocupará o cargo de “timoneira” das tardes da TV Gazeta.



Fabio Maksymczuk













