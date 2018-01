Você está: FabioTV

"The Voice Kids 3" permanece com bom fôlego





Vcfaz , publicado em 17/1/18, 0:39



A TV Globo estreou a terceira temporada do “The Voice Kids”. O talent show que reúne preciosidades do universo infantojuvenil mantém o bom folego. A atração ganha ares de novidade com a entrada de Claudia Leitte e da dupla Simone e Simaria.



As cantoras já conquistaram o seu espaço nas audições às cegas. Carlinhos Brown continua com as mesmas boas ponderações nas observações dos candidatos, principalmente com os eliminados. “The Voice Kids”, na estreia da temporada 2018, registrou expressivos 20 pontos de média. Excelente patamar para um programa exibido nas tardes dos domingos.



André Marques também vai muito bem na condução do programa. Ele conseguiu encaixar-se com a estrutura da disputa.



Mesmo na terceira temporada, “The Voice Kids” não enjoa e não para de exibir talentos. As crianças soltam a voz e emocionam o telespectador. Neste domingo (14/01), Gabriel Ciriaco, de 13 anos, adaptou a música “O Tempo Não Para” de Cazuza para uma versão reggae e sobressaiu na competição. Já Yasmin, de 10 anos, ficou emocionada com a aprovação dos técnicos e arrancou lágrimas de muitos telespectadores.



“The Voice Kids” é um oásis na programação dominical.



Fabio Maksymczuk













