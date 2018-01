Você está: FabioTV

Basquete e vôlei ganham espaço na Gazeta e RedeTV!





publicado em 17/1/18



Uma boa novidade surgiu na programação da TV Gazeta. A emissora da Fundação Cásper Líbero agora transmite a Liga de Basquete Feminino (LBF).



A competição terá seu horário fixo na programação do canal com jogos todos domingos, às 15 horas – de janeiro a junho, exceto no domingo de carnaval. Celso Cardoso e Vinicius Rodrigues narrarão os confrontos. As campeãs mundiais e medalhistas olímpicas Janeth e Helen Luz comentarão as partidas.



O monopólio do futebol precisa ser quebrado. Outras modalidades esportivas precisam ganhar destaque na programação televisiva. A TV Gazeta acerta ao diversificar sua grade. Oferecer opções ao telespectador. Os famigerados Gazeta Shopping, Gazeta Motos e Gazeta Imóveis ocupam grandes faixas no domingo. O canal precisa investir.



A RedeTV! também aposta no esporte. O canal exibe a Superliga de Vôlei aos sábados e domingos. Diferente do basquete feminino que entrou em decadência no Brasil, o vôlei sobrevive diante do monopólio do futebol.



Gazeta e RedeTV! não possuem capacidade financeira para adquirir direitos de transmissão do futebol. Por isso mesmo, é acertada a decisão de buscar outras opções esportivas que carecem de cobertura midiática. O telespectador sai ganhando. Ponto para os canais.



