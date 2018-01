Elenco forte alavanca "Dancing Brasil 3"

Você está: FabioTV

Nesta quarta-feira (17/01), a Record TV estreou a terceira edição do “Dancing Brasil”. O talent show saiu das segundas-feiras e migrou para o dia anteriormente ocupado por Gugu Liberato. E a mudança já surtiu efeito. A atração de Xuxa Meneghel bateu recorde de audiência entre todas as temporadas. Registrou 8 pontos de média com a perspectiva de avançar ainda mais nos índices de audiência.



Isso porque o elenco reúne nomes realmente conhecidos pelo público. A direção escalou diversos egressos de outros realities da casa. Popó merece uma melhor oportunidade. Saiu prematuramente do “Power Couple Brasil”.



O canal ainda insiste (inexplicavelmente) com o batido trio de ferro de “A Fazenda 8”. Rayanne Morais foi escalada para ser protagonista de “Belaventura”. Fracasso. Carla Prata encarou a segunda temporada do “Dancing Brasil”. Passou despercebida. Agora chegou a vez de Douglas Sampaio. Veremos o que acontece.



Outra campeã do reality rural, Barbara Evans, também integra o elenco do “Dancing Brasil 3”. Monique Evans já mobiliza a torcida virtual desde dezembro. Rodrigo Capella é outro oriundo de “A Fazenda”. Deixou, na ocasião, uma boa imagem no confinamento. Ao contrário de Eduardo Pelizzari que integra o rol das piores passagens em “A Fazenda”. Aliás, o ator ficou afastado da mídia e reapareceu de uns tempos para cá, inclusive na novela “Carinha de Anjo”. Nany People manda lembranças, viu Dudu.....



As atrizes Barbara Borges e Isabel Fillardis reaparecem no vídeo. Ótimas escolhas. Igual a Marina Elali que deu uma sumida do vídeo. Joanna Maranhão é outra boa aposta. Pertence à cota das esportistas. Jade Barbosa representou bem a categoria na primeira temporada. A miss Brasil 2016 Raissa Santana também conquistou uma vaga. O cantor Sebá substituiu Naldo. Já a querida Geovanna Tominaga deve ser uma das preferidas do público. Bruno Chateaubriand tenta conquistar os 500 mil reais de premiação final.



Dentre os mais desconhecidos (pelo menos, para mim), ficam Hylka Maria e Diogo Sales.



A maior novidade da terceira temporada do talent show surge na substituição de Sergio Marone por Leandro Lima. Neste primeiro programa, o novo repórter iniciou com a imagem de clone de “Serginho”. Mesmíssimo comportamento em um primeiro momento. Depois, mais livre, começou a imprimir sua própria personalidade. Saiu das amarras do formato e sobressaiu nesta estreia. Até chamou os loiros Barbara e Tutu de vickings! Tentou conversar de uma forma mais descontraída. Fugiu do esquema e isso, talvez, possa criar um conflito com Xuxa que fica mais engessada. Marone tinha a preocupação de seguir estritamente as orientações da direção e deixar Xuxa como a grande mestra condutora. Caso Leandro comece a aparecer demais com o estilo descontraído, talvez a apresentadora fique incomodada...



“Dancing Brasil 3” promete uma boa disputa.



