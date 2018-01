Clima sufocante asfixia "Treze Dias Longe do Sol"

Você está: FabioTV

Vcfaz , publicado em 23/1/18, 17:20



Nesta sexta-feira (19/01), ”Treze Dias Longe do Sol” chegou ao fim. A minissérie de Elena Soárez e Luciano Moura com direção artística de Luciano Moura garantiu bons índices de audiência. Ficou na casa dos 30 pontos. A emissora voltou a respeitar o telespectador com a atração na faixa das 22 horas, sendo exibida após a novela das nove. O BBB18 começará sem importunar a minissérie.



”Treze Dias Longe do Sol” trouxe o clima sufocante ao telespectador. A minissérie abordou a ética e a corrupção que assola a sociedade brasileira nos escombros. Selton Mello, que viveu o engenheiro Saulo Garcez, protagonizou a produção com segurança. O desfecho do personagem agradou alguns e desagradou outros.



Carolina Dieckmann, que interpretou a médica Marion, também aparece entre os pontos positivos. Debora Bloch e Enrique Diaz, que interpretaram, respectivamente, a diretora financeira Gilda e o calculista Newton, também sobressaíram.



Porém, o maior destaque de ”Treze Dias Longe do Sol” fica por conta do ator Fabricio Boliveira que interpretou o bombeiro Marco Antonio. Atuação segura e humana. Segurou a minissérie do início ao fim.



”Treze Dias Longe do Sol” não foi uma minissérie de fácil digestão. O drama do desmoronamento do centro médico de “última geração”, as mortes dos personagens e os conflitos psicológicos de cada sobrevivente asfixiaram o telespectador. Não havia respiro. E esse foi o caminho propositalmente percorrido pela minissérie.



Fabio Maksymczuk













