"BBB18" inova com entrada de família





Vcfaz , publicado em 23/1/18, 17:21



Nesta segunda-feira (22/01), a TV Globo iniciou a décima oitava edição do “Big Brother Brasil”. Como ocorreu no ano passado, o reality mais tradicional da TV brasileira começou em uma segunda-feira. Antigamente, o “Big Brother Brasil” entrava na programação às terças-feiras.



Em 2017, Tiago Leifert recebeu duplas de gêmeos na casa mais vigiada do Brasil. Eis que Emilly, que entrou nesta seletiva, ganhou a temporada. Agora em 2018, o apresentador recepcionou a família Lima formada por Ayrton, de 56 anos (há 15 tentando entrar no BBB), sua esposa Eva, de 51, a filha Ana Clara, de 20, e o sobrinho Jorge, de 22 anos.



O telespectador deverá escolher apenas dois e estes selecionados atuarão como apenas um voto. Igual a Pepê e Neném em “A Fazenda 7”.



Ayrton (sósia de Amin Khader..) ficou realmente emocionado ao adentrar a casa. Emoção verdadeira. Merece, até aqui, ser selecionado pelo público. Já a youtuber Ana Clara também deve conquistar a preferência do telespectador. Pelo menos, esta é a impressão inicial. Teremos até domingo para analisar o quarteto.



Na Fazenda, Pepê e Neném não passaram diferenças. Aliás, o público no geral não identificava com facilidade quem era uma e quem era a outra. No “BBB18”, isso será bem diferente. E se o pai conquistar a simpatia e a filha, a rejeição? Como será o comportamento do “eleitor” do reality?



Proposta interessante em um reality que já vive a décima oitava edição. Agora, é continuar espionando.



