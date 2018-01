Musical de Hebe Camargo arrepia no desfecho

Você está: FabioTV

Na última semana, assisti, no Teatro Procópio Ferreira, aqui em São Paulo, ao musical da Hebe baseado na biografia de Arthur Xexéo com direção de Miguel Falabella. O final é arrebatador. Fiquei arrepiado. É uma homenagem a nossa rainha da TV brasileira. Emocionei-me quando vi a atriz Debora Reis com os figurinos da apresentadora no cenário que lembrou o programa do SBT com a música tema ao fundo.



Porém, isso não é o destaque no roteiro. A carreira de cantora ganhou amplo espaço na primeira parte. Toda em preto e branco. Parece que assistimos a um filme dos anos 40 e 50. Bem bolado.



Como a história de Hebe é extensa, há relances dos principais acontecimentos em cerca de duas horas e meia de duração do musical. Senti a ausência de Silvio Santos. Não falaram do Teleton.



Para costurar o roteiro, surgem a hilária garota-propaganda (Giovana Zotti) e a noivinha de Minas (Brenda Nadler). Elas aparecem no programa fictício de perguntas e respostas que abordam a vida da homenageada.



Na sessão que acompanhei, falaram o nome da Nair Bello. Li em algum lugar que a família da atriz tinha proibido tal citação. Mas parece que isso já foi liberado.



Hebe merece tal reconhecimento.



