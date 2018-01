Você está: FabioTV

FabioTV

Cutucadas inteligentes marcam estreia do "Tá no Ar 5"





Vcfaz , publicado em 29/1/18, 23:39



Olá, internautas



Nesta terça-feira (23/01), a TV Globo estreou a quinta temporada do “Tá no Ar: a TV na TV”. Desta vez, a programação televisiva ficou em segundo plano. O humorístico “inteligente” cutucou assuntos que permeiam a sociedade.



O melhor momento da atração surgiu com a queima de estoque das Florestas Amazônicas. Esquete com forte inspiração da equipe do “Tá no Ar”. Crie uma ONG de fachada e aproveite a enorme biodiversidade. Patentear sem dar satisfação. “Sem dar satisfação”, frisou o locutor da chamada. Liquidação também com as enormes jazidas de minérios....Cutucada no presidente Michel Temer que tentou liberar uma área gigante da Amazônia à mineração.



E o que falar do bloco Walking Back: Ressuscitando ideias que estavam enterradas? Os zumbis enfrentaram misóginos, religiosos e facebookianos. “Cuidado, o discurso é contagioso”. Bem bolado, como diria Silvio Santos. Aliás, o animador, no Silvio Songs, incorporou Pabblo Vittar.



Já no noticiário “vapt vupt”, o jornalista, interpretado por Marcius Melhem, frisou que um estudo da Nasa comprova que a autoestima de Susana Vieira pode ser vista da Lua. Hilário!



E o militante nordestino continua firme e forte nesta quinta temporada. É o melhor momento do Marcelo Adnet dentro do humorístico. “Seus folhetins são golpistas, Rede Globo”, disparou sem medo o personagem.



“Tá no Ar: a TV na TV” sempre é uma boa opção ao telespectador no fim da noite. Inteligência com bom humor.



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)