Você está: FabioTV

FabioTV

Amaury Jr estreia com entrevista chapa branca de Temer





Vcfaz , publicado em 29/1/18, 23:40



Olá, internautas



Neste sábado (27/01), após 17 anos, Amaury Jr. reestreou na Band. Fico cada vez mais impressionado com a passagem rápida do tempo. O apresentador, praticamente, transplantou o seu programa da RedeTV! para a emissora do Morumbi. Até o cenário relembra a antiga atração do canal de Dallevo e Carvalho.



Neste primeiro programa da nova fase, Amaury Jr. entrevistou Roberto Carlos, Zezé Di Camargo, Wanessa e Luiza Brunet. Aliás, durante o bate-papo com a modelo, o apresentador ressaltou que não questionaria a polêmica separação com Lirio Parisotto e os desmembramentos na Justiça por ser amigo de ambos e ter sido cupido da relação.



O grande chamariz desta “reestreia” foi a entrevista com Michel Temer no Palácio da Alvorada. Amaury praticamente serviu de escada para o discurso governamental do presidente. Além disso, o entrevistador enalteceu a figura do político ao afirmar que a tranquilidade do emedebista passa calma aos brasileiros. Vai vendo...



Depois, Amaury quis humanizar a imagem do septuagenário. Comentou que todos nós passamos por problemas de saúde (não só Temer) e ainda quis saber qual é a sua comida preferida. O presidente ressaltou que é um homem simples e gosta de arroz, feijão, bife, batata e ovo.



Amaury revelou que gostaria de entrevistar a primeira-dama Marcela. Nesse momento, Temer informou que a esposa estava ocupada, já que cuidava do filho Michelzinho. “Bela, recata e do lar”. Temer aproveitou para relembrar o início do relacionamento com a jovem. Entrevista chapa-branca.



Aliás, o clima pró-Temer invade a imagem institucional da Band em seus telejornais. Momento auspicioso para reflexão sobre a atual fase do jornalismo brasileiro com a estreia do filme “The Post: A Guerra Secreta” nos cinemas.



A emissora deveria reavaliar o horário de exibição. O programa invade a madrugada de sábado para domingo. Termina além da uma e meia da manhã. O ideal seria entrar na programação a partir das 22h30 e tirar a sessão de filme “Top Cine” que só empurra para mais tarde a produção de Amaury.



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)