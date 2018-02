Record corrige grade de programação

Você está: FabioTV

Vcfaz , publicado em 11/2/18, 22:13



Olá, internautas



Nesta segunda-feira (29/01), a Record TV finalmente corrigiu a grade de programação. Com o encerramento de Belaventura, um dos maiores fracassos do canal, a emissora da Barra Funda viu a oportunidade de alterar os horários de duas atrações, em especial.



O “Cidade Alerta” novamente invadiu a programação com cerca de três horas diárias. Começa às 16h40 e termina às 19h45. Pelo menos aqui em São Paulo. O ponto forte da Record sempre foi o jornalismo. O telespectador parece viciado no programa agora comandado por Luiz Bacci. A faixa das 18 horas dedicada à teledramaturgia foi ceifada. E isso é uma decisão correta.



Por outro lado, o chamado “mundo cão” poderia ganhar menos espaço na programação com o retorno do formato original do “Tudo a Ver”. Demanda antiga deste espaço. Desse modo, o programa de Paulo Henrique Amorim poderia também cortar uma reprise da novela vespertina.



A Record agora resgatou “Luz do Sol”, uma das mais fracas produções pós-2004. Não deveria ter saído do fundo do baú. Ou então a Record poderia produzir alguma atração inspirada no “Estúdio I”, de Maria Beltrão, pela GloboNews. É preciso investir no jornalismo que é o verdadeiro DNA da emissora.



Dentre as remexidas, o canal acertou ao alocar a reprise de “Os Dez Mandamentos” para 19h45. É o horário original da teledramaturgia do canal, desde os tempos “A caminho da liderança”. Foi uma reprise precipitada, mas agora, pelo menos, acertaram a faixa.



Outra medida necessária é o corte de Apocalipse, novela que projetava boas expectativas, mas resultou em um grande fracasso ao cutucar a Igreja Católica. Na mídia, há especulações sobre o protagonista da nova novela Jesus. A Record não pode errar desta vez. Rodrigo Santoro, evidentemente, seria o ator ideal. Porém, deixo aqui minha humilde sugestão: o ator Vitor Hugo. Ótimo profissional que já realizou ótimos trabalhos na teledramaturgia recordiana. Além disso, ele possui o biótipo do filho de Deus.



A Record começa a arrumar o quebra-cabeça da programação. As peças começam a se encaixar. Resultado: a mudança trouxe um crescimento de 40% na audiência, passando de 5,9 pontos de média nas quatro segundas-feiras anteriores para 8,2 pontos de média.



