"Explode Coração" resgata nostalgia dos anos 90 no VIVA





Vcfaz , publicado em 11/2/18, 22:14



Nesta semana, o VIVA resgatou uma das minhas novelas preferidas. “Explode Coração”, da nossa rainha da teledramaturgia Gloria Perez, retornou ao canal da GloboSat após 23 anos da exibição original da TV Globo. Reitero mais uma vez: fico cada vez mais impressionado com a passagem do tempo.



A novela destacou, em primeira mão, a grande novidade da época: o computador nos lares do Brasil. Naquela época, poucos brasileiros tinham acesso à internet nas residências. Eu mesmo só tive acesso à WEB em 2000. Um pouco após a exibição da trama, meu pai adquiriu o IBM 386. Meu primeiro computador, só que sem internet. Eu sou do tempo do Cadê......Relacionamentos virtuais começavam a entrar nos costumes dos brasileiros.



Os telespectadores, inicialmente, estranharam o universo dos ciganos e da nova tecnologia no folhetim. Lembro como se fosse hoje a visita da bisavó dos meus amigos de infância em casa. Ela conversou com minha mãe sobre a rejeição dela à nova novela. “Não se faz novela como antigamente”, bradou. Isso em 1995. Foi a última vez que a vi. Tal mantra permanece até hoje, só que com a geração atual para as novelas dos anos 90.



Após a rejeição inicial, a novela explodiu. Guardo, com carinho, dos personagens queridos e histórias marcantes de “Explode Coração” na minha memória. Sem dúvida alguma, a novela teve o mérito de trazer à tona a questão dos desaparecidos. Muitas crianças e jovens foram encontrados após a exibição das fotos no horário mais nobre da TV brasileira.



Tereza Seiblitz viveu o auge de sua carreira ao protagonizar a novela com a sua inesquecível Dara. Rodrigo Santoro ganhou destaque na obra ao viver Serginho. Trabalho que impulsionou a sua carreira. Lembro da polêmica do personagem que se envolvia com uma mulher mais “experiente”. E o que falar de Floriano Peixoto? Sempre comento por aqui que, para mim, o ator sempre será Sarita Witt.



Stop, Salgadinho. STOP! Bordão que caiu na boca do povo em 1995 com a queridíssima atriz Regina Dourado que dava vida à suburbana Lucienide para Salgadinho (Rogerio Cardoso). Saudades eternas da dupla.



“Explode Coração” também ficou marcada pelo desempenho do Ricardo Macchi que, totalmente inexperiente e cru, encarou um dos papéis principais de “Explode Coração” com o Cigano Igor. A beleza física contrastava com o desempenho artístico. Na época, com meus 14 anos, até achava exageradas as críticas negativas. Porém, ao acompanhar os primeiros capítulos no VIVA, notei realmente como Macchi foi jogado aos leões sem o devido “estofo”.



“Explode Coração” é uma das minhas novelas inesquecíveis. É bom rever uma época que ficou lá atrás.



