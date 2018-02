"Brasil a Bordo" derrapa em decolagem

Você está: FabioTV

publicado em 11/2/18, 22:15



“Brasil a Bordo” é a nova atração da TV Globo nas noites das quintas-feiras. O cenário da série de Miguel Falabella relembra o filme espanhol “Os Amantes Passageiros”, de Pedro Almodóvar. Em um avião, desenvolve a história da nova atração.



O humorístico, que traz a Piorá Linhas Aéreas, não arranca sequer um riso amarelo no telespectador. A produção aposta em diálogos curtos e cenas rápidas que formam um conjunto desconexo. Não há uma linha mestra. O roteiro fica prejudicado. Não há uma história a ser acompanhada com início, meio e fim.



Falabella até tenta trazer um retrato sobre o atual momento político, econômico e social do nosso País. Porém, o resultado fica aquém da expectativa.



Realmente, o que salva “Brasil a Bordo” é o elenco com figurinhas carimbadas da panelinha do autor. Arlete Salles (saudades da Copélia do Toma Lá Dá Cá), Paulo Gustavo (Vavá de Sai de Baixo), Stella Miranda (Dona Álvara do Toma Lá Dá Cá), Magno Bandarz (Pé na Cova), o jovem talento Gabriel Lima, que vive o Pichuleco Mauricio (Pé na Cova), entre outros, trabalham na produção. Marcos Caruso é o novato da trupe. Ele interpreta Durval Fernandes que mantém um “relacionamento” com uma boneca inflável.



Além disso, quem, de fato, roubou a cena na estreia da série foi a “Babá” de Pé na Cova, ou melhor, a atriz Niana Machado que ficou famosa pelo bordão Piranha! Na nova versão, surge “Eu quero descer! Eu quero descer!“.



“Brasil a Bordo” não empolga.



