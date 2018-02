Você está: FabioTV

SBT, Band e RedeTV! paparicam Temer





publicado em 11/2/18



Olá, internautas



A Reforma da Previdência transformou-se em um grande objetivo do governo Temer. Apesar disso, o líder emedebista encontra grande resistência para aprovar tal projeto que tem como objetivo “sanear as contas públicas”. Por isso mesmo, o presidente Michel Temer, que enfrenta expressiva rejeição entre os brasileiros, “sai da toca” e encara os comunicadores da TV brasileira para tentar sensibilizar a opinião pública.



Porém, o tiro saiu pela culatra em sua primeira investidura. Em uma absoluta falta de bom senso, Temer foi paparicado por Silvio Santos no tradicional dominical do SBT. O presidente ressaltou os “benefícios” de tal Reforma e, ao fim do bate-papo, o septuagenário resolveu “presentar” o patrão com 50 reais. A impressão transmitida é que o apresentador foi “sensibilizado”, pela cédula da onça pintada, para o pronunciamento oficial do presidente. Erro grosseiro de comunicação. E Silvio Santos demonstrou mais ímpeto pela Reforma que o próprio Temer.



A Band já adota a linha pró-Temer desde o impeachment de Dilma. Não foi surpresa alguma a entrevista de “amenidades” com Amaury Junior que marcou o retorno do apresentador à emissora da Família Saad.



E, agora, Temer resolveu ir pessoalmente até a sede da RedeTV! em Osasco. O presidente sentou na bancada do “RedeTV News” ao lado de Boris Casoy e Amanda Klein. Mesmo com o ar de entrevista chapa branca, a postura corporal de Temer demonstrou que estava incomodado. Em grande parte da entrevista, o presidente ficou de braços cruzados.



Além do noticiário, Temer também foi ao estúdio do “Mariana Godoy Entrevista” para alardear o seu ideário sobre a Reforma da Previdência. A jornalista basicamente serviu de escada para o discurso oficial. Até mesmo nos momentos finais, Mariana ressaltou que Temer estava bem à vontade e tranquilo para passar as bases da Reforma.



Na realidade, os comunicadores ficam queimados ao acoplar sua imagem a um dos presidentes mais rejeitados pelos brasileiros. É inquietante não fazer um paralelo com “The Post: A Guerra Secreta”. O longa explorou a denúncia dos jornais, especialmente o Washington Post, sobre o discurso dos presidentes dos EUA na Guerra do Vietnã. A liberdade de imprensa é o pano de fundo do filme que concorre ao Oscar neste ano. A vassalagem não era o retrato da imprensa estadunidense com o governo Nixon.



Fabio Maksymczuk













