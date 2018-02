Você está: FabioTV

FabioTV

"BBB18" se transforma em Teste de Fidelidade





Vcfaz , publicado em 11/2/18, 22:18



Olá, internautas



Para, para, para! O bordão de João Kleber poderia entrar no “BBB18”. O reality da TV Globo vive o clima do Teste de Fidelidade. O telespectador acompanha se o cearense Lucas continuará sendo fiel à sua noiva.



O relacionamento foi exposto pelo próprio modelo logo na abertura do programa de Tiago Leifert. A companheira do moreno, por tabela, também ganhou os holofotes da mídia. Ela já está sem aliança?, indaga a imprensa especializada.



Tal apreensão acontece diante da “tentação” Jéssica. Lucas e a personal trainer seduzem um ao outro pelo olhar e também pela linguagem corporal. Muitos comparam Lucas ao “príncipe” Renan, do “BBB16”. Neste caso, o amparense resistiu as investidas das sisters com serenidade, o que não acontece com Lucas.



Já a outra ponta do Teste de Fidelidade ocorre com Breno. O arquiteto de Goiânia não demonstra grandes preocupações em ser fiel com as coleguinhas de confinamento. Já beijou Ana Clara, depois investiu em Jaqueline e agora prepara o ataque com a mineira Paula. A filha de Ayrton não curtiu a “traição” e ganhou o carinho do telespectador. Breno já é um dos mais rejeitados pelo público.



E a produção do BBB estimula ainda mais o teste de fidelidade com Lucas. Não mandou fotos da noiva durante o seu mandato de líder e a cantora Naiara Azevedo cutucou o brother durante a sua apresentação musical nesta semana. “Lucas, vou falar uma coisa pra você: ‘que bonito, heim, Lucas’. Pra um bom entendedor, meia palavra basta”, disparou a artista.



Para, para, para!!!



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)