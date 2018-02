Você está: FabioTV

Globo negligencia Chaves no Carnaval de São Paulo





Vcfaz , publicado em 13/2/18, 0:37



Olha o Carnaval, aí gente! A festa mais popular da cultura brasileira agita a programação das emissoras. A TV Globo continua com o monopólio da transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro.



Os mesmos equívocos de anos anteriores apareceram nesta cobertura do carnaval paulistano de 2018. O canal manteve a equipe de apresentadores e comentaristas. E não ocorreu evolução.



Chico Pinheiro e Monalisa Perrone atrapalham o desenvolvimento do show na TV. Desfile das escolas de samba nada mais é que um grande espetáculo. A dupla dinâmica “fala muito”, como brada o técnico Tite. E passam informações completamente desnecessárias que fogem do desfile em si.



Neste ano, Monalisa começou mal logo na primeira escola. A Independente Tricolor enfrentou um sério problema com o primeiro carro alegórico. A alegoria percorreu toda a passarela do samba do Anhembi com uma empilhadeira acoplada. Eis que a jornalista bradou que a escola não perderia pontos. “Para todo mundo ficar tranquilo”.... Já perderia décimos e mais décimos com o grave problema em evolução e alegoria.



Depois, Chico Pinheiro corrigiu a informação da colega e frisou que a Independente sairia com 1,2 ponto a menos logo na abertura da apuração. Infringiu uma norma. Monalisa ficou calada....



Já no segundo dia, um fato curioso chamou a atenção do telespectador. A emissora tinha que transmitir o desfile da Vila Maria que homenageou o México, através do Chaves, personagem criado por Roberto Bolaños. No setor dedicado ao personagem mexicano (e o mais aguardado por todos), Monalisa começou a falar assuntos aleatórios. “O céu está clareando”, bradou a jornalista com os foliões fantasiados de Dona Florinda, Seu Madruga, Chiquinha e toda a trupe.



Chico Pinheiro também não se fez de rogado e saiu completamente do desfile da Vila Maria. O apresentador comentou sobre a expectativa para o início do Carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Vai vendo...



O telespectador não é bobo. Críticas negativas lotaram as redes sociais. A TV Globo insiste com um modelo de transmissão totalmente inadequado que irrita o público.



Voltamos com o nosso velho e batido mantra: Volta, Manchete!



Fabio Maksymczuk













