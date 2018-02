Você está: FabioTV

Imagem da Globo sai arranhada com Tuiuti





Vcfaz , publicado em 14/2/18, 23:33



Olá, internautas



O carnaval chega ao fim. Neste ano, o desfile da Paraíso do Tuiuti entrou para a história dos momentos antológicos da Marquês de Sapucaí. A escola, que trouxe a escravidão como enredo, impactou com uma forte mensagem.



Enquanto algumas emissoras paparicam Michel Temer, como já analisado neste espaço, a Tuiuti simbolizou o atual momento político de nosso País com um vampiro neoliberalista que ostentava uma faixa presidencial em meio à precarização dos trabalhadores no Brasil.



Já na ala “Manifestoches”, a escola ironizou os manifestantes que pediram o impeachment da presidente Dilma. Eles surgiram fantasiados em patos, que relembravam a campanha da FIESP “Não vou pagar o pato”, e com mãos que pendiam sobre as cabeças de cada um, como se fossem manipulados. Na apuração, a agremiação conquistou o honroso vice-campeonato. Um desfile realmente histórico.



A TV Globo foi impactada negativamente diante da avalanche que passou pelo sambódromo. A autocensura impregnou a cobertura liderada por Alex Escobar, Fátima Bernardes, Milton Cunha e Pretinho da Serra. Escobar até deu uma gargalhada diante do presidente vampiro. Porém, eles demonstraram receio com a utilização de “palavras certas” para descrever o auge do desfile da Tuiuti. O telespectador ficou incomodado.



O mais grave ocorreu na tarde de segunda-feira (11/02). A TV Globo exibiu um compacto com os melhores momentos dos desfiles da noite anterior. Diante do estardalhaço eclodido nas redes sociais, a emissora platinada simplesmente cortou o áudio dos apresentadores e comentaristas. O desfile foi resumido apenas com o samba-enredo. Sem explicação do enredo. O ar de censura imperou. Na mesma segunda-feira, o “Jornal Nacional” dedicou menos tempo ao desfile da Paraíso do Tuiuti em comparação a demais agremiações.



Diante da ebulição crescente nas redes sociais e a imagem arranhada, a TV Globo enfrentou o problema. No dia seguinte (13/02), o telejornal fez um resumo mais condizente sobre o que se passou na avenida. “Operários obrigados a se desdobrar denunciavam as más condições de trabalho e criticavam a reforma trabalhista. Carteiras rasgadas mostravam que muitos brasileiros vivem sem direitos no trabalho informal. Os manifestoches eram uma sátira a manifestantes que são manipulados pelos poderosos. Como se fossem marionetes, eles estavam encaixados no pato da Fiesp, um dos símbolos dos protestos contra o governo Dilma e carregavam uma panela, em referência aos panelaços da época. No último carro, um vampiro vestia a faixa presidencial, numa alusão ao presidente Michel Temer. A fantasia do destaque ganhou o nome de ‘vampiro neoliberalista’”, frisou o noticiário.



Parabéns, Paraíso do Tuiuti. A mídia brasileira precisa ser sacudida. #TuiutiCampeãDoPovo



Fabio Maksymczuk













