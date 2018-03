Você está: FabioTV

Lucero deita e rola em "Amanhã é Para Sempre"





Vcfaz , publicado em 1/3/18, 8:45



Nesta segunda-feira (19/02), “Amanhã É para Sempre” estreou no SBT. A nova novela mexicana conta com atores bem conhecidos do público da emissora. Lucero, que brilhou em “A Dona” como Valentina Vilaça, ressurge como a vilã-mor Bárbara Greco.



Nestes primeiros dois capítulos, a atriz, que é a queridinha dos telespectadores brasileiros, deitou e rolou nas cenas de vilania da personagem. Ela deve ter se divertido ao encarar um trabalho diferente em sua carreira. Normalmente, Lucero encarna “boazinhas”. Infelizmente, eu conheço uma Bárbara Greco da vida real....



A novela vive a primeira fase que lembra (e muito) Abismo de Paixão. As crianças Fernanda e Eduardo vivem o clima de primeiro amor e logo são separadas na tenra infância. Na novela de Elisa Castanhol, Damião foi mandado para um internato na Itália. Ele era o rico da história. Em “Amanhã é Para Sempre”, Eduardo é pobre e filho da governanta.



Nos próximos capítulos, os pequenos crescem e se reencontraram. Igual a Elisa e Damião. Nesta fase, Fernando Colunga, o maior galã das novelas mexicanas exibidas no Brasil, reaparecerá na tela do SBT. Silvia Navarro, que ganhou ótima repercussão ao viver a babá Ana em “Meu Coração É Teu”, também ressurge na emissora de Silvio Santos.



O duelo entre as personagens de Lucero e Navarro deverá mobilizar os telespectadores. A trama tem potencial de elevar os índices de audiência do canal. “Amanhã é Para Sempre” é “novela raiz”.



