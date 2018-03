Você está: FabioTV

FabioTV

Rebeca Abravanel evolui no Roda a Roda





Vcfaz , publicado em 1/3/18, 8:46



Olá, internautas



O “Roda a Roda” é um dos programas mais tradicionais da programação do SBT. Nos anos 80 e 90, a atração, com o nome Roletrando, ocupava a faixa das 18h30. Silvio Santos comandava o jogo da roleta sempre ao lado de uma linda modelo que abria as letras no palco iluminado.



Até a década passada, o animador contava com Patricia Salvador que embelezava o programa. De repente, a assistente de palco foi substituída pela tecnologia. As letras acertadas pelos participantes abrem agora sozinhas.



Silvio deixou a atração diária para a filha Rebeca Abravanel. A presença do comunicador é mais constante aos domingos. A “herdeira” começou travada no palco. Ela não conta com a “escada” com o corte da modelo. Dona de uma personalidade forte, ela teve que encontrar um tom mais suave para conduzir o jogo com os clientes e consultores da Jequiti.



Agora, Rebeca brinca com os participantes. Dança com os competidores no palco. Emociona-se junto com o vencedor (a). Dá beijo. Abraça efusivamente. E tira sarro de si própria. Nesta semana, por exemplo, Rebeca revelou que ficou feliz ao constatar que a sorteada não a confundiu com sua irmã Patricia Abravanel.



Rebeca trilha o caminho de superação percorrido pela irmã. E todos na estrelinha.



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)