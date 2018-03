Você está: FabioTV

FabioTV

Imbróglio com Casagrande gera preocupação na Globo





Vcfaz , publicado em 1/3/18, 8:51



Olá, internautas



Futebol continua a render expressivos índices de audiência, mesmo com a mudança pela qual a televisão enfrenta com a maior popularização de outros meios de entretenimento e informação. Por isso mesmo, é estratégico para as emissoras, principalmente a TV Globo que detém direitos de transmissão de diversos campeonatos.



De uns tempos para cá, o canal apostou suas fichas na Liga dos Campeões da UEFA. Os melhores jogadores brasileiros atuam em equipes europeias, inclusive Neymar, o maior ídolo do futebol brasileiro na atualidade.



A emissora transmitiu a vitória por 3 a 1 do Real Madrid sobre o Paris Saint Germain. Nesta oportunidade, Walter Casagrande, o melhor comentarista futebolístico da emissora, criticou negativamente o comportamento de Neymar na partida.



Ao invés de acolher as críticas, o pai de Naymar resolveu desabafar no Instagram. “No universo do futebol conhecemos muitas pessoas com "comportamento de abutre". Por vezes se aproveitam de um microfone forte, de uma carreira de "jogador" (não dá para chamarmos de "atleta" alguém com comportamentos no mínimo questionáveis fora dos gramados) sem muito brilho, sempre a sombra de outros mais talentosos, para destilar suas frustrações”, disparou o progenitor. “Quanto a você, abutre, ficará com fome. E restará engolir suas palavras, tão podres quanto a carniça”, concluiu.



Mesmo sem citar nomes, é óbvio para quem a mensagem estava endereçada. De acordo com alguns veículos de imprensa, desde os Jogos Olímpicos, Neymar não demonstra grande apreço pela emissora platinada após críticas ao seu desempenho terem sido alardeadas por Galvão Bueno e o próprio Casagrande durante a transmissão da competição da Olimpíada no Rio de Janeiro.



Isso é apenas um sinal da mimadice que acomete a atual geração de jogadores brasileiros, contrários às críticas. Não é de se estranhar, portanto, que Neto foi considerado o pior comentarista da TV brasileira por 111 boleiros em uma pesquisa divulgada pelo UOL Esporte. E nesta mesma pesquisa, Caio surge como o melhor.



Há uma inversão geral de valores. Neto, com sua contundência, é um dos melhores comentaristas. Ele não tem medo de tocar nas feridas “tão sensíveis” dos jogadores. Passa verdade em suas análises. Já Caio aposta na verve de bom moço e em comentários “blasé”.



Isso é um perigo. Comentarista não tem que ser amigo de jogador. Casagrande cumpriu a sua função e passou a sua opinião sobre a conduta de Neymar. A TV Globo não pode censurá-lo ou cortá-lo das transmissões da seleção brasileira para agradar o referido jogador.



Casagrande é um dos ídolos do futebol brasileiro. Merece sempre o nosso respeito.



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 2 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)