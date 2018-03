Você está: FabioTV

FabioTV

Zucatelli estreia esbaforido no "Fala Zuca"





Vcfaz , publicado em 1/3/18, 8:51



Olá, internautas



Nesta segunda-feira (26/02), a RedeTV! reformulou a grade matutina. A emissora agora separou Edu Guedes e Celso Zucatelli. Mariana Leão rodou com a extinção do “Melhor Pra Você”.



O chef conta agora com o seu “Edu Guedes e Você”. Uma hora de duração. Enquanto isso, o jornalista conquistou apenas meia hora com o “Fala Zuca”.



De uma forma totalmente esbaforida, o apresentador iniciou a atração ao lado de Vladimir Alves. Zucatelli começou a apresentar a nova aposta da emissora de Dallevo e Carvalho de uma forma que lembrou o Dr. Enéas. Fala rápida demais. Acelerado. Passou a impressão de querer passar todas as informações possíveis em seu curto programa.



Isso, na realidade, afasta o telespectador que ficou sem ar (literalmente) com a postura do comunicador. Neste primeiro programa, Zucatelli destacou o momento “Chutando o Pau da Barraca“ no qual o telespectador poderá opinar e chamar a atenção para problemas que acontecem ao seu redor. Depois, vieram as fofocas do Vladimir. Fora que Zuca continua com seus cachorros a tiracolo. Paçoca e Tapioca. Sem função alguma.



Ajustes são necessários ao “Fala Zuca” que precisa ter mais foco, por conta da diminuta duração. Além disso, o apresentador precisa ser mais parcimonioso e envolver o público. Começou mal.



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)