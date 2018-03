Você está: FabioTV

FABIOTV na gravação do Programa do Porchat





Vcfaz , publicado em 3/3/18, 23:54



Olá, internautas



Recebi o convite da assessoria de comunicação da Record TV para acompanhar, nesta terça-feira (28/02), a gravação do Programa do Porchat e também a coletiva de imprensa com o apresentador, além dos jornalistas Bruno Peruka e Fabiola Gadelha, a Rabo de Arraia.



Quando Porchat adentrou a sala, logo direcionei o meu olhar para o cabelo do comediante. Não estava laranja, como aparece nas fotos que bombaram nas redes sociais, mas estava em uma coloração fora do convencional. Ele explicou que gravou um filme com Dani Calabresa e precisou tingir de preto. Para retornar ao loiro, passou por alguns estágios, inclusive o laranja.



Porchat explicou que “em time que está ganhado, não se mexe”. O seu programa continuará na mesma toada. Sem grandes novidades. O quadro da Van com Porchat, onde ele percorria a cidade com algum telespectador, é o único que não continuará nesta temporada de 2018. “Dava muito trabalho produzir”, explicou.



O apresentador revelou que sonha entrevistar Leonardo e Fabio Junior. Ele também afirmou que enfrenta um receio de transformar o seu talk show em um programa de game. Por isso, ele sempre fica atento com o excesso de quadros que pode comprometer o formato original. Porchat enfatizou ainda que neste ano voltará a entrevistar Sasha Meneghel



O comediante ressaltou que deve entrevistar os candidatos a Presidente, inclusive Jair Bolsonaro. “Engraçado o que ele fala”, cutucou. Em clima das Eleições, o programa da Record lançará o quadro Brasil Dividido. Neste esquete, celebridades concorrerão ao cargo majoritário que serão defendidas por cabos eleitorais. A plateia votará no melhor postulante.



Em seguida, os jornalistas foram até o estúdio K onde ocorre a gravação do “Programa do Porchat”. Acompanhei a entrevista com a funkeria Jojo Todynho. Realmente, é uma figura exótica. Seios avantajados. Não deve ultrapassar 1m50 de altura. Na mídia, ela aparenta ser bem mais alta. O bate-papo será exibido na próxima terça-feira (06/03). Porchat fez mistério sobre o convidado (ou convidada) da estreia da temporada.



A gravação começou do fim para o início. O apresentador reuniu toda a plateia no palco do talk show para todos “desmaiarem” no chão ao ritmo de “Que Tiro Foi Esse”. Depois do hit, aconteceu a entrevista em si.



Nova programação matinal



Após a coletiva com Porchat, ocorreu o bate-papo do novo apresentador do Balanço Geral Manhã, Bruno Peruka, e também com a jornalista Fabiola Gadelha, a Rabo de Arraia. Muito simpáticos com os jornalistas presentes.



Estava sentado e Peruka veio até a minha direção cumprimentar-me. Após o bate-papo, ele fez questão de estender a conversa com todos fora da sala. Muito gentil. Bruno e Fabiola enfatizaram que a nova programação matinal, que contará com ambos, apostará na informação com irreverência.



O humor de Marcelo Rezende será linha mestra da nova fase do telejornal e também do “SP no Ar” que ficarão no ar entre 6 horas da manhã às 8h30. O diretor Virgílio Abranches frisou que a prioridade é com informação, mas com leveza. “Vai ser mais uma revista. Meio TV. Meio rádio”, afirmou.



De acordo com o profissional, que já trabalhou com Gugu e Geraldo Luis, muitos telespectadores só ouvem o telejornal durante as manhãs enquanto cuidam da lancheira dos filhos, preparam os pequenos para irem à escola ou tomam café da manhã. “Informação sem violência. Não será sangrento. Vai ter música e imitação. Curiosidades para a família ”, concluiu Peruka.



Agradeço o convite da assessoria de comunicação da Record TV. Sempre é uma honra conhecer os bastidores da nossa televisão brasileira.



Fabio Maksymczuk













