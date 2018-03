Você está: FabioTV

FabioTV

Catia Fonseca entra em baixa na guerra vespertina com "Melhor da Tarde"





Vcfaz , publicado em 3/3/18, 23:56



Olá, internautas



Nesta quinta-feira (01/03), Catia Fonseca estreou oficialmente na Band. A apresentadora comanda o novo “Melhor da Tarde”. Na década passada, Astrid Fontenelle, Leão Lobo e Aparecida Liberato lideravam o vespertino que conquistou boa repercussão.



Para a entrada da nova contratada, a emissora da família Saad cortou metade do programa “Os Donos da Bola” que girava ao redor da casa dos 3 pontos de média. Neto agora terá que condensar o debate futebolístico com “merchans” e intervalos comerciais em menos de 50 minutos de arte. Ele tinha duas horas no total.



O desafio de Catia é manter, pelo menos, o patamar dos índices de audiência do craque. Na estreia, ela conseguiu. Já no segundo dia, não. Na primeira parte do primeiro programa, exibido para São Paulo, Catia conseguiu envolver o telespectador ao desvendar os bastidores do canal. Já no segundo bloco, foi um retalho de quadros que não engrenou.



Na sexta-feira (02/03), “Melhor da Tarde” já demonstrou suas deficiências. A apresentadora, sozinha, dificilmente alavancará o “Melhor da Tarde”. O ar modorrento impregnou. O conteúdo da atração deixou a desejar. Fofoca, saúde, culinária, reportagem externa e até dança de funk dos anos 2000 passaram pela atração de forma estanque. Evidentemente, tudo em meio aos “merchans”.



“Melhor da Tarde” precisará conquistar sua própria identidade. Catia entrou na guerra vespertina com concorrentes já solidificados. “A Tarde É Sua” tem um público fiel. Sonia Abrão é a alma do programa da RedeTV!. Não foi abalada pela entrada da nova aposta da Band.



Regina Volpato comanda o “Mulheres” que apresenta um conteúdo solidificado e agradável ao telespectador que acompanha cerca de quatro horas diárias. É um programa que flui com a boa direção de Ocimar de Castro. Pelas análises iniciais, o “Fofocalizando” foi o mais prejudicado e já oscilou para baixo nos índices de audiência.



“Melhor da Tarde” não pode ser um colchoado de quadros que já passaram pelas outras emissoras, como a TV Gazeta. Catia precisa de colaboradores que instigam a curiosidade do público. Isso não foi visto neste início da nova empreitada.



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)