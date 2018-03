Você está: FabioTV

Leo Dias solta o verbo no Troféu Imprensa





Vcfaz , publicado em 7/3/18, 21:28



Neste domingo (04/03), Silvio Santos comandou a sexagésima edição do “Troféu Imprensa”. Neste ano, Leo Dias surgiu como a maior novidade da premiação. Por outro lado, figuras históricas do júri não deram o ar de sua graça, como Leão Lobo, Paulo Barboza e Eli Corrêa.



A festividade continuou a enfrentar o mistério que marca as recentes edições. O processo de votação dos finalistas necessita ser melhor explicado aos telespectadores. Ser mais transparente com o público. Na categoria Novela, por exemplo, Novo Mundo sequer entrou. Por outro lado, a produção da casa, Carinha de Anjo, “furou a fila” e surgiu entre os postulantes ao prêmio. E o que falar do “Programa do Ratinho” entre os melhores da TV brasileira?



E o que falar da categoria melhor apresentadora? Patricia Abravanel conquistou mais uma estatueta (!!!!!!!!!!!!!!!). Porém, Fatima Bernardes, Ana Maria Braga e Renata Fan não apareceram entre as finalistas. Tá no Ar não ficou entre os três melhores humorísticos da TV brasileira. Complicadíssimo.



O clima de puxa-saquismo permaneceu em alguns jurados. Uma delas enfatizou que Silvia Abravanel é uma apresentadora carismática. Como assim????



Apesar disso, Leo Dias ajudou a quebrar o clima “cordeirinho” do júri. Sem papas na língua, expôs suas opiniões de forma independente, mesmo com o crachá de funcionário do SBT. Na votação do melhor telejornal, o jornalista justificou que não votaria no “SBT Brasil”. “Posso falar tudo o que eu quiser? Então vamos lá. Acho que falta investimento do SBT em contratar mais equipes de jornalismo, acho que faltam mais equipes na rua e, por isso, o meu voto não vai para o SBT “, disparou.



Neste momento, Silvio Santos ficou mudo e calado. Aplausos para o “corajoso” Leo Dias que também não perdoou a Record TV. “A Record faz um bom jornalismo popular, mas ela tem vergonha de falar para o pobre, ela quer ser chique. E aí, ela erra. O melhor jornal da Record é o ‘Balanço Geral’ e ‘Cidade Alerta’, mas ela quer insistir no ‘Jornal da Record’, que é para rico”, completou.



O clima chapa-branca precisa ser quebrado no Troféu Imprensa. É uma festa da TV brasileira e não do SBT.



Fabio Maksymczuk













