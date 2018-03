Desgaste ameaça "MasterChef"

Você está: FabioTV

FABIOTV , publicado em 18/3/18, 23:15



Olá, internautas



Nesta terça-feira (06/03), a Band estreou a quinta temporada do “MasterChef” versão amadores. A emissora continua a emendar uma temporada à outra com a edição profissionais no segundo semestre.



Em um momento, a conta chegaria. E chegou. O talent show retornou sem a repercussão que obteve em anos anteriores. Registrou 4,5 pontos de média. Habitual faixa de audiência, mesmo sem uma forte concorrência da Record que ainda virá com o Power Couple Brasil.



Nesta nova leva de episódios, duelos ocorrem na cozinha chefiada por Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça. O padre Evandro chamou a atenção. Porém, a presença de religiosos não é novidade em similares no Brasil. No “Bake Off Brasil”, em 2017, o monge Douglas já tinha roubado a cena no SBT.



Em outro momento da estreia do MasterChef 5, uma mineira preparou o pão de queijo frito. Boa sacada. Muitos telespectadores desconheciam tal artifício culinário.



“MasterChef” terá que sair do arroz e feijão bem temperado para diminuir o ar de cansaço do formato. A escalação do elenco é fundamental para turbinar a imagem da atração.



