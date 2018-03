Você está: FabioTV

FabioTV

"BBB18" vive auge com retorno de Gleici





FABIOTV , publicado em 18/3/18, 23:17



Olá, internautas



Nesta sexta-feira (09/03), “BBB18” viveu seu auge com o retorno de Gleici ao jogo. Nitidamente inspirada na novela “O Outro Lado do Paraíso”, o reality viveu o momento “O Outro Lado do Paredão”.



A acreana, que foi a menos rejeitada pelos telespectadores na última eliminação, ganhou a oportunidade de acompanhar todo o jogo sujo de Patricia, Diego e companhia em seu esconderijo. O telespectador ficou ansioso para acompanhar o retorno triunfal da “fada”.



Gleici se transformou na mocinha da história. No Brasil, os realities de confinamento comportam-se como “novelas da vida real”. Aliás, tal slogan marcou a primeira temporada da “Casa dos Artistas”. A linha dramatúrgica entra na veia da edição.



No momento, a cearense Patricia é a mais odiada pelo telespectador. Antes, a “bruxinha” Ana Paula, o noivo de Taubaté, Lucas, e até a jornalista Nayara ganharam a pecha de vilões.



A décima oitava temporada do “BBB” conquistou fôlego pela boa seleção do elenco. Há figuras amadas e odiadas. E isso repercute nas redes sociais que alavancam a atração. “BBB” é o programa da TV brasileira que mais se entrelaça com o mundo virtual.



Gleici entrou para o jogo. O sírio Kaysar terá que resgatar o fôlego. Família Lima corre por fora.



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)