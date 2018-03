Você está: FabioTV

FabioTV

"Cozinha do Bork" estreia com Jiang apagada





FABIOTV , publicado em 18/3/18, 23:18



Olá, internautas



Nesta segunda-feira (12/03), a Band estreou “Cozinha do Bork” que traz novamente Daniel Bork à frente de uma atração matinal da emissora. O apresentador, que ganhou a alcunha de “cunhado de Johnny Saad”, raramente chama a atenção dos telespectadores. Há muitos anos, ele ocupa a faixa sem grande repercussão.



A maior novidade da nova aposta da Band recai em Jiang Pu, ex-MasterChef que ganhou o carinho do público. Infelizmente, nesta estreia, a “chinesinha” ficou apagada.



Bork apenas pediu que a cozinheira traduzisse algumas expressões do mundo culinário para o chinês. Além disso, entoou o seu bordão “cebora” em algumas oportunidades. “Você tirou o queijo da geladeira?", indagou Bork. "Não, só a cebora”, respondeu a nova assistente.



Neste primeiro programa, “Cozinha do Bork” apresentou receitas, recebeu a apresentadora Catia Fonseca para um café da manhã e exibiu o quadro de reportagens que pretende destacar a culinária regional por todo o País.



Jiang precisa ser a grande vedete do “Cozinha do Bork”. A ex-MasterChef pode ser o grande trunfo para atrair mais telespectadores. Já Luitha Miraglia deveria ser a “cara” do programa nas redes sociais. A repercussão no Twitter foi mínima.



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)