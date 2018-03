Você está: FabioTV

"Turma da Pakaraka" estreia na RedeTV! em clima dos anos 80





FABIOTV , publicado em 18/3/18, 23:19



A RedeTV! reformulou a grade matinal. Recentemente, o canal estreou “Turma da Pakaraka”, atração infantojuvenil que relembra similares dos anos 80 da TV brasileira.



Na fundação do canal em 1999, Andrea Sorvetão comandava o interessante “Galera da TV”. Com as reformulações que ocorreram logo no início da RedeTV!, o programa, infelizmente, foi extinto. Depois, a emissora até tentou adentar o nicho dos pequenos, como o “Vila Maluca”, de triste memória, que mais parecia um genérico do Chaves.



Agora, surge “Turma do Pakaraka” ambientado em um cenário virtual. Os chistes dos personagens Pepeu, Pepita e Barrú lembram também o “menino do barril”.



Há uma dificuldade de alguns produtores da TV brasileira em compreender que as crianças do século XXI não são as mesmas dos anos 80. “Turma da Pakaraka” segue a mesma cartilha dos infantojuvenis do século passado.



Até mesmo, o histórico “Clube do Hugo”, exibido há exatos 20 anos na CNT/Gazeta, é mais atual que a “Turma da Pakaraka”. A verba de produção também compromete a qualidade na captação do áudio. Em muitas oportunidades, os diálogos da trupe ficam abafados no vídeo.



O telespectador mirim, que já está na TV Cultura e SBT pela TV aberta, dificilmente, migrará para o “Turma da Pakaraka” na manhã da RedeTV!. Patati e Patatá reciclaram a imagem dos palhaços na televisão, o que não é percebido na nova atração da emissora de Dallevo e Carvalho.



