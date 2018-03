Você está: FabioTV

Cabrini e Meirelles se digladiam na noite de segunda





FABIOTV , publicado em 18/3/18, 23:20



Olá, internautas



O SBT remexeu, há algumas semanas, a grade de programação. A emissora transferiu o “Conexão Repórter” das noites dos domingos para as segundas-feiras. O jornalístico de Roberto Cabrini tapou o buraco deixado pela extinção do “Máquina da Fama”, de Patrícia Abravanel.



Porém, a atração formava uma boa dobradinha com o “Programa Silvio Santos”. Era uma interessante opção ao telespectador que se divertia com o patrão e, em seguida, ficava informado com as ótimas reportagens do jornalista. Agora, a faixa é ocupada por reprises do “Quem Não Viu, Vai Ver”. Atrações do fundo do baú do SBT são despoeiradas.



A mudança criou um efeito colateral no telespectador. A Record TV resgatou o excelente “Repórter Record Investigação” que jamais deveria ter sido rifado da programação. Domingos Meirelles ocupou as noites das segundas-feiras com a mudança de Xuxa para as quartas-feiras.



Cabrini e Meirelles se digladiam pela vice-liderança. Nesta semana, Cabrini iniciou a temporada 2018 com as reportagens inéditas. O jornalista entrevistou a chamada “prefeita ostentação” Lidiane Leite que negou as acusações de desvio de dinheiro público.



No concorrente, Meirelles entrevistou, na última semana, o maníaco de Goiânia, Tiago Henrique Gomes da Rocha, acusado de ter matado 39 pessoas.



Agora, “Conexão Repórter” e “Repórter Record Investigação” vão ao ar simultaneamente. O telespectador precisa escolher apenas um jornalístico. Uma pena.



Fabio Maksymczuk













