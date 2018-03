Você está: FabioTV

"Fábrica de Casamentos" corrige tom em estreia da segunda temporada





FABIOTV , publicado em 21/3/18, 10:28



Neste sábado (17/03), o SBT estreou a segunda temporada do “ Fábrica de Casamentos ”. Chris Flores e Carlos Bertolazzi continuam a comandar o reality show ao lado de Beca Milano, Lucas Anderi, Elisa Tavares e Robson Jassa. Sem explicações ao telespectador, o chef Hugo Grassi foi excluído da trupe.



Neste primeiro programa da nova leva de episódios, “Fábrica de Casamentos” corrigiu o tom fake que impregnou a primeira temporada. No ano passado, a equipe esforçava-se com “caras e bocas” para criar um clima de “missão impossível” após o anúncio dos desejos dos noivos. Isso já foi eliminado nesta estreia da segunda temporada. Ótimo.



O programa sempre cresce com a cerimônia do casamento e a festa. E isso ocorreu na festividade de Halime e Jonas. A produção caprichou. Os noivos pediram que o bolo simbolizasse a pulsão da vida. Jonas quase morreu após um acidente com moto. Beca, mais uma vez, arrasou ao criar o efeito especial no bolo. Diversos corações jorravam pelo salão.



Porém, um fato desnecessário surgiu no final da comemoração. O reality resolveu presentar o noivo com uma moto. Um verdadeiro presente de grego. Ele quase morreu justamente por esse veículo extremanente perigoso em nossa estradas.



"Fábrica de Casamentos" aparece como uma boa opção ao telespectador na noite do sábado. E é um formato nacional, o que é louvável diante dos formatos importados que entopem a nossa programação.



