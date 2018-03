Você está: FabioTV

"Tempo de Amar" vive dilema de "América"





FABIOTV , publicado em 21/3/18, 10:30



Olá, internautas



Nesta segunda-feira (19/03), a TV Globo exibiu o último capítulo de “ Tempo de Amar ”. A novela de Alcides Nogueira, em parceria com Bia Côrrea do Lago, não sustentou os índices herdados da antecessora “Novo Mundo”, mas se manteve em um bom patamar no IBOPE dentro do atual momento da TV brasileira. Girou ao redor dos 23 pontos de média.



Bruno Ferrari foi o maior destaque da trama. O ator, egresso de bons trabalhos na Record TV, roubou a cena ao viver o doce e romântico Vicente. Com a sua interpretação, o ator seduziu grande parte dos telespectadores que torceu pelo final feliz do personagem ao lado de Maria Vitória, vivida pela estreante Vitória Strada.



Vicente solapou Inácio, protagonista inicial da história, interpretado por Bruno Cabrerizo, outra aposta da direção artística de Jayme Monjardim. Aliás, a marca do diretor explodiu na tela com a sempre bela fotografia, iluminação e produção requintada nos cenários e figurinos.



“Tempo de Amar” foi uma novela bonita visualmente para se acompanhar. Um deslumbre que marcou até o último capítulo. O ritmo cadenciado da trama contrapôs ao andamento frenético que caracteriza as novelas contemporâneas. Há fatias consideráveis de telespectadores que preferem acompanhar o folhetim em um ritmo mais contemplativo. A faixa das seis deve acolher esse público.



Com o apoio maciço do telespectador, ocorreu uma subversão do enredo original. Maria Vitória chegou ao fim ao lado de Vicente. Inácio ficou solto na história. Terminou com o bandolim, bradaram as redes sociais, especialmente o Twitter.



O mesmo dilema apareceu em “América” na década passada. Sol (Deborah Secco) chegou ao final feliz com Ed (Caco Ciocler) e não com Tião (Murilo Benício), como indicava o roteiro original.



“Tempo de Amar” já passou o bastão para “Orgulho e Paixão”, novela da nossa próxima análise neste espaço.



