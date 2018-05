Você está: FabioTV

Band erra com novo Show do Esporte





Vcfaz , publicado em 6/5/18, 17:17



Neste ano, a Band lançou novas atrações em sua grade de programação. E todos sem boa repercussão. E não foi diferente com o “ Show do Esporte ”.



O programa fez história na emissora da Família Saad nos anos 80 e 90. Elia Junior e Simone Melo varriam todo o domingo esportivo. A dupla liderava as chamadas para os jogos de basquete, futebol e Fórmula Indy, por exemplo. Ótima repercussão.



Agora, o canal resgata o título para a nova aposta de Milton Neves e Juju Salimeni. O apresentador sempre alardeia que a ex-panicat tem 13 milhões de seguidores nas redes sociais. Tal performance pode ter sido um dos motivos para sua contratação. Porém, o fraco desempenho da modelo no novo “Show do Esporte” chama negativamente a atenção.



A loira fica avulsa. Comanda alguns momentos do esportivo e funciona como assistente de palco de Milton Neves durante o quadro das “gatas da torcida”. Ela não se entrosou com o jornalista.

“Show do Esporte” tem duração de três horas. Começa às 21 horas e se estende até a meia-noite. Igual ao colega José Luiz Datena, Neves pede socorro aos números musicais para lotear a grade horária.



Além disso, o novo esportivo é, basicamente, um programa de auditório. Há quadros de “emoção” com homenagens a ex-atletas, como o lendário Coutinho, game CDF de perguntas e respostas, disputa para eleger a mais bela musa dos times de futebol e até gincana do homem mais forte do Brasil, como ocorreu neste domingo (29/04). A cobertura das partidas realizadas no domingo fica camuflada diante do recheio indigesto da atração.



“Terceiro tempo” cumpria muito bem a sua missão. Após o encerramento da partida transmitida pela Globo, os telespectadores migravam de canal para acompanhar o bate-papo do apresentador Milton Neves com os comentaristas da casa, como Neto, Velloso e Ronaldo, sobre o jogo recém-encerrado.

A temperatura ainda estava quente. Além disso, o extinto programa cobria as coletivas de imprensa dos técnicos e entrevistas dos jogadores que saiam dos vestiários.



A Band precisa valorizar o seu DNA. Investir na programação esportiva no domingo. Adquirir direitos de transmissão dos campeonatos de futebol. O novo “Show do Esporte” é mais um tiro no pé da emissora.



