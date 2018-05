Profissão Repórter contextualiza queda de prédio em SP

Você está: FabioTV

Vcfaz , publicado em 6/5/18, 17:20



O “ Profissão Repórter ” retornou em alta à programação da TV Globo neste ano. O jornalístico liderado por Caco Barcellos preza pelo bom jornalismo. Transforma as estatísticas em retrato humano. Sem sensacionalismo.



Nesta quarta-feira (02/05), a atração derrubou a pauta prevista sobre a crise da imigração Venezuela para destacar outro drama que entristece a capital paulista. O incêndio e eclosão do Edifício Wilton Paes de Almeida localizado na região central da cidade de São Paulo ganhou destaque nas reportagens dos jovens jornalistas.



A equipe do jornalístico entrevistou os moradores que continuam ao relento no Largo do Paissandu. Além disso, o programa contextualizou a tragédia com a absoluta falta da política habitacional da Prefeitura de São Paulo.



Aliás, duas declarações concedidas ao SPTV servem para reflexão. O governador “substituto” Marcio França, que sonha com a reeleição, comentou, em tom de "lamúria", que os sem-teto preferem morar no centro. Ele preferia despejá-los na periferia? E o que falar do prefeito, também substituto, Bruno Covas que frisou que a Prefeitura fez tudo dentro de seus limites?



“Profissão Repórter” resgatou o seu arquivo do ano passado para relembrar os incêndios que afetam as favelas em toda a capital paulistana. Neste último ano, em meio a cinzas e sem apoio governamental, os moradores de Paraisópolis tiveram que reconstruir seus barracos, até mesmo em áreas de risco. O jornalístico também acompanhou a saga dos sem-teto que seguem de ocupação em ocupação pela metrópole.



A queda do prédio é um símbolo da decadência da política habitacional. “Profissão Repórter” contextualizou com competência o flagelo que assola milhões de brasileiros.



Fabio Maksymczuk













