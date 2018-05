Você está: FabioTV

FABIOTV na coletiva da novela As Aventuras de Poliana





Vcfaz , publicado em 13/5/18, 23:19



Olá, internautas



Nesta terça-feira (08/05), acompanhei a coletiva de imprensa da nova novela “As Aventuras de Poliana” no SBT. A autora Iris Abravanel conduziu o evento ao lado do diretor Reynaldo Boury.



150 jornalistas, blogueiros e influenciadores digitais participaram do encontro que reuniu o elenco da nova aposta da emissora de Silvio Santos. Jogo do contente. Jogo do contente. Jogo do contente. A primeira-dama do SBT enfatizou dezenas de vezes tal expressão e ressaltou que esse é o maior objetivo da produção. Destacar os pontos positivos em uma transformação da mente e deixar de lado o lado ruim da vida.



Logo nos primeiros minutos da coletiva, “Dona Iris”, assim chamada inclusive por alguns repórteres, mandou um recado para as crianças e adolescentes. Ela pediu que a fama não “subisse na cabeça” dos jovens. “Vocês são muito mais que os personagens. Eles passam e vocês ficam”, bradou ao frisar que o canal tem como premissa formar profissionais com caráter.



Iris continuou em suas ponderações. A autora enalteceu os benefícios da internet, mas que o mundo virtual não pode impossibilitar o olho no olho entre as pessoas. “Não podemos perder a essência do ser humano”, defendeu. Iris também ressaltou que tem ciência de sua responsabilidade social ao possibilitar a geração de dezenas de empregos com a produção de suas novelas.



“As Aventuras de Poliana” contará com um núcleo negro. Uma repórter indagou sobre a pouca representatividade dos afrodescendentes na teledramaturgia. “Não é fácil encontrar atores afro. Encontramos dificuldades”, respondeu Iris. Neste momento, ela defendeu que os negros também deveriam adotar a filosofia do “jogo do contente” e pensar no hoje para criar um futuro melhor.



A gravidez de Milena Toscano rendeu o momento mais engraçado da coletiva. Boury (e depois a própria atriz no bate-papo com os jornalistas) desviou do assunto e não revelou o que acontecerá com a personagem nos 400 capítulos da nova novela. “Isso é segredo de Justiça”, disparou o diretor.

Depois, Iris e Boury ressaltaram que não acreditam na saída de Larissa Manoela da emissora enquanto “As Aventuras de Poliana” estiver no ar. “Isso não vai acontecer. Larrisa Manoela não vai para a Globo no meio da novela”, salientou Boury.



Depois, o diretor comentou sobre a sua aposta no garoto Igor Jansen. A nova promessa foi descoberta no Ceará. “Esse menino será uma grande revelação da novela. Esse menino tem um sorriso que só ele tem”, defendeu. Já Sophia Valverde foi escalada para o papel principal sem passar por testes. Iris e Boury escalaram a garota por acreditarem que ela possui as características para encarar a protagonista Poliana.



Após o encerramento desse momento, os jornalistas tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente com o elenco. A assessoria do SBT ressaltou que não tínhamos muito tempo, já que os atores gravariam logo após a coletiva.



Tive a oportunidade de conversar com o ator Victor Pecoraro. Foi super simpático e atencioso com este blogueiro. Ganhou ainda mais a minha admiração. Já era fã e fiquei ainda mais! Ele falou que me conhecia de algum lugar. “Estou famosinho, mores”. Rs... Comentei sobre as tatuagens que agora o ator ostenta. Ele disse que o personagem assumiu as “tattoos” e isso também não seria um empecilho para interpretar personagens de época, já que as roupas, normalmente, cobrem todo o braço.



Nos momentos finais da minha estadia na emissora, toda a trupe de jornalistas conheceu a cidade cenográfica de “As Aventuras de Poliana”. Nesse percurso, passamos pelos corredores da emissora.



Lá, deparei-me com o lendário Roque que, evidentemente, foi tietado pelos colegas. Vi os apetrechos dos dominicais de Silvio Santos que estavam espalhados por tal ambiente, como as letras B, A e U do Baú de Felicidade com os cupons, os globos da Tele-Sena, o painel da brincadeira dos Estados, entre outros.



Já na cidade cenográfica, visitamos a cidade cenográfica da novela. Conhecemos a Escola Ruth Goulart, uma bela padaria, pet shop, papelaria, Bar do Mineirim, salão de beleza e até uma "comunidade" que se chama Jardim Bem-Te-Vi. Todas as fotos em breve no meu Facebook.



Agradeço o convite da assessoria de comunicação do SBT. Sempre é um prazer conhecer, de perto, os bastidores da nossa televisão brasileira.



Fabio Maksymczuk













