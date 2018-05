Você está: FabioTV

Sula Miranda cria ruído em "Os Gretchens"





Vcfaz , publicado em 20/5/18, 13:35



Na última sexta-feira (11/05), o Multishow exibiu o desfecho de “Os Gretchens”. O canal da Globosat apostou em Gretchen e familiares para protagonizarem um reality show.



O telespectador da TV aberta já tinha acompanhado a “rainha do rebolado” em dois realities pela Record: A Fazenda e Power Couple Brasil 1. Em ambos, a morena ficou com a imagem chamuscada.



No confinamento rural, Gretchen saiu da competição após bater o sino. Caso encarasse a roça, sairia com expressiva taxa de rejeição. Já no Power Couple, formou uma rejeitada dupla com Simony.



Aliás, foi noticiado, há poucas semanas, que a cantora se separou de Patrick. Nenhuma surpresa para quem acompanhou o programa do “jogo dos casais”...



Antes da estreia de seu programa no Multishow, Gretchen enfatizou que o reality seria “verdadeiro” ao mostrar o seu dia a dia. Porém, muitas situações passaram a impressão de serem roteirizadas, como a despedida de solteiro.



Porém, o mais grave surgiu na escalação de Sula Miranda. Gretchen trilhou uma carreira própria e sobrevive há 40 anos na mídia. Já Sula também percorreu uma carreira totalmente independente de sua irmã. A junção das duas no reality criou um ruído.



Sula apareceu, principalmente, como contraponto a sua sobrinha (sobrinho). “Eu não vou abençoar esse tipo de relação”, bradou a sertaneja sobre o casamento de Thammy e Andressa.



Em muitos episódios, o roteiro trazia as cirurgias plásticas de Gretchen no Brasil. Em paralelo, sem ligação alguma, surgia Sula nos Estados Unidos conhecendo algum ambiente musical. Não ocorreu uma melhor harmonia entre as histórias.



O reality deveria ter focado em Gretchen, seu marido Carlos e as histórias de seus filhos. Sula sobrou.



