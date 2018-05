Você está: FabioTV

TV Globo acerta com "Carcereiros"





Vcfaz , publicado em 20/5/18, 13:37



A TV Globo estreou, recentemente, “Carcereiros”. A série, que vai ao ar às quintas-feiras, após a novela das nove da TV Globo, é assinada por Fernando Bonassi, Marçal Aquino e Denisson Ramalho, escrita com Marcelo Starobinas e livremente inspirada na obra de Drauzio Varela. Coprodução da Globo com a Gullane e a Spray Filmes, tem direção-geral de José Eduardo Belmonte e direção de episódios de Belmonte e Fernando Grostein.



Rodrigo Lombardi, que interpreta Adriano, protagoniza a produção que joga luz nos agentes penitenciários, muitas vezes esquecidos pela mídia. Os profissionais enfrentam o estresse diário nos presídios. Estes trabalhadores conhecem, de perto, a política de insegurança pública que estoura nas carceragens Brasil afora. Além disso, a produção também aborda a vida pessoal de Adriano. Seus dramas familiares com seu pai, vivido por Othon Bastos, sua filha e esposa.



A TV Globo acerta ao exibir mais uma série que aborda uma das crises da sociedade brasileira. No ano passado, Sob Pressão cumpriu tal missão ao apresentar o descalabro da saúde pública. “Carcereiros” agora aborda a situação dos agentes que convivem diariamente com bandidos.



Na semana passada, a série explorou a rebelião de uma facção criminosa “insatisfeita” com o remanejamento de seu líder para um presídio do interior paulista. Bandidos atacaram policiais, agentes penitenciários e bombeiros, queimaram ônibus e decretaram o fechamento do comércio. O episódio, evidentemente, foi inspirado na onda de ataques do PCC na cidade de São Paulo em 2006.



A teledramaturgia serve também para abordar assuntos da realidade que impactam a rotina do telespectador. Esse é o grande mérito de “Carcereiros”. Lombardi vive um dos maiores desafios de sua carreira artística. E cumpre a missão ao dar voz a todos os “carcereiros” que, aliás, ganham depoimentos reais durante o desenvolvimento da narrativa.



