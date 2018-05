Você está: FabioTV

"Dieta dos Casais" e "Naked Attraction" chamam atenção no TLC





Vcfaz , publicado em 20/5/18, 13:39



Zapeando pelos canais da TV paga, deparei-me com duas atrações interessantes do TLC (Travel & Living Channel, da Discovery). O primeiro deles é o Dieta dos Casais. No episódio que acompanhei, um rapaz pesava cerca de 120 quilos. Ele disse para a produção do programa que estava apaixonado por outro rapaz, também um pouco acima do peso. Sem sensacionalismo.



Porém, fora do padrão da moda, enfrentava insegurança para revelar o seu sentimento. Por isso mesmo, aceitou o desafio de perder 40 quilos em três meses. Somente com dieta e ginástica. Quando eliminasse 20 quilos, ele contaria o “segredo” para seu amor platônico. E assim foi feito. O até então “amigo” não ficou chocado com tal novidade.



Depois de perder os 40 quilos, o rapaz “devidamente” magro apresentou-se a todos seus amigos em uma confraternização. Porém, o alvo de sua investida amorosa apenas cumprimentou gelidamente o protagonista da edição. Não quis conversar e nem falou se aceitaria namorá-lo. Saiu da festa à francesa.



Depois, descobriu-se que ele já namorava um outro homem. Final infeliz. Porém, o ex-obeso enfatizou que perdeu os 40 quilos em prol também da sua saúde e não apenas para agradar a sua “apaixonite”. “Dieta dos Casais” é um programa bem editado e envolve o telespectador. E a diversidade também norteia a direção.



Já a segunda atração fica por conta do “Naked Attraction”. É um programa “picante”. Uma mulher e um homem ficam no centro do palco e analisam os atributos físicos dos pretendentes que estão nus atrás de um biombo.



Em um primeiro momento, sobe parte do artefato. Aparecem a vagina e o pênis dos participantes. No vídeo, os órgãos genitais ficam “nublados”. A mulher analisa o tamanho dos “bilaus”. Já entre os homens, alguns desprezam a vagina e focam no pé! Os rejeitados saem da competição.



Sobe mais uma vez o biombo. O peitoral dos homens é averiguado. Já entre as mulheres, chegou a vez dos seios. Mais eliminação. Sobe o biombo. Só agora é possível visualizar o rosto. Mais eliminação. Agora, chegou o momento de ouvir a voz. O participante que estava no centro do palco tem que tirar a roupa. Ocorre a aprovação final entre dois finalistas com todos nus no palco. O vencedor e a vencedora da competição, devidamente vestidos, agora partem para a azaração em um encontro.



Ou seja, o processo da paquera ocorre ao contrário. Inicialmente, se veem pelados e depois vestidos. Em seguida, revelam o desfecho da história. Será que esse programa poderia ser adaptado aqui no Brasil? A ideia é interessante, mas se “Cocktail” provocou grande polêmica no início dos anos 90 pelo SBT, imaginem Naked Attraction na atual configuração da TV brasileira. Repercussão seria uma certeza para a emissora que topasse o desafio.



