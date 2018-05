Você está: FabioTV

Dica de teatro: "Ayrton Senna, O Musical" traz reflexão sobre Fórmula 1 na atual TV brasil





Vcfaz , publicado em 29/5/18, 12:35



Olá, internautas



No domingo (20/05), fui ao Teatro Sérgio Cardoso, localizado na região central da cidade de São Paulo. Estou emocionado até agora.



Assisti ao musical sobre o Ayrton Senna. RECOMENDADÍSSIMO! Não é barulhento. Roteiro inteligente. Sensível. Adorei!



Duas histórias paralelas costuram o texto. Uma liderada pelo ator Hugo Bonemer que interpreta o tricampeão Ayrton Senna. Já a outra ponta retrata Beco e o garoto Vanderson.



Não contarei mais detalhes. Não sou spoiler. Há um encontro no palco entre as duas pontas na reta final. Roteiro que fugiu do óbvio e da linearidade. O espetáculo é composto por competentes números musicais. O mais bonito e impactante, para mim, ocorre no desfecho do primeiro bloco. Sintetiza toda a trajetória do nosso eterno campeão.



Acompanhando o musical, percebemos como a Fórmula 1 perdeu espaço e brilho na programação da TV Globo. Até meados dos anos 90, a atração automobilística provocava grande expectativa junto ao telespectador. No musical, a narração de Galvão Bueno e o icônico tema da vitória que consagrou o paulistano ganham destaque no desfecho.



Após a morte de Senna, o brasileiro entrou em luto que permanece até os dias atuais em relação aos grandes prêmios exibidos na televisão. Tal clima até contaminou a Fórmula Indy pela Band. Ayrton é símbolo de uma era.



#SennaSempre



Fabio Maksymczuk













