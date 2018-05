Você está: FabioTV

Dublagem de Buddy Valastro gera incômodo em "Batalha dos Confeiteiros Brasil"





Vcfaz , publicado em 29/5/18, 12:37



A Record TV resolveu apostar na segunda edição do “Batalha dos Confeiteiros Brasil”. O programa corta a duração do “Power Couple Brasil” às quartas-feiras. O reality de Gugu fica no ar durante apenas 15 minutos. Em seguida, entra o talent show da confeitaria.



“Batalha dos Confeiteiros Brasil” lembra a estrutura de “O Aprendiz”. Buddy controla a disputa com mão de ferro. O apresentador instiga os participantes a competirem. Ele pede, a cada um, assinalar os pontos fortes e fracos de cada concorrente e, em seguida, julga e elimina o mais fraco da rodada.



Nesta edição, Elisabeth Teodoro ganha atenção. Ela já é uma profissional conhecida dos telespectadores, principalmente da TV Gazeta. Ela participava do programa “Mulheres”. Mais experiente do grupo, ela se destaca.



E é justamente por isso que os “rivais” tentam desconstruir a imagem da confeiteira. Aliás, alguns competidores querem aparecer mais que o próprio Buddy! Em um episódio, Cleverson protagonizou um chilique ao perceber que Elisabeth não tinha sido “demitida” por Buddy. Totalmente desnecessário.



Como nas temporadas anteriores, incluindo o Batalha dos Cozinheiros, o maior problema recai na dublagem do “Cake Boss”. Buddy até fica ríspido e “bravo” com os competidores. É perceptível no gestual. Porém, o tom de voz “juvenil” do dublador derruba toda a tentativa de passar um ar mais “durão”. Fica estranhíssimo no vídeo.



Além disso, o apresentador dublado com participantes legendados (há estrangeiros na disputa), ao lado dos brasileiros, cria um ruído difícil de ser sanado. O ar artificial impera. É difícil o telespectador embarcar com a edição truncada.



