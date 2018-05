Você está: FabioTV

"As Aventuras de Poliana" surpreende no IBOPE





Vcfaz , publicado em 29/5/18, 12:38



O SBT comemora os índices de audiência de “As Aventuras de Poliana”. A nova aposta da emissora de Silvio Santos tira, até mesmo, preciosos pontos no IBOPE da atual concorrente direta “Segundo Sol”. As duas produções vão ao ar simultaneamente. Isso será alterado com o encerramento de Carinha de Anjo. Quadro inusitado.



A trama de Iris Abravanel gira ao redor dos 15 pontos de média. A história de Dulce Maria fica ao redor dos 10 pontos. É um claro sinal de apreço desse telespectador que prefere acompanhar um enredo com menos violência, mais puerilidade, inocência, sem debates sobre sexualidade e questões de gênero.



Diferente da estrutura original das telenovelas mexicanas (mais enxuta), a autora preferiu apostar em dois personagens centrais que lideram a novela, além de alguns núcleos paralelos que irrigam a trama.



Poliana, interpretada por (Sophia Valverde), não é a única e “soberana” protagonista. Ela divide o espaço com o carismático João, vivido pelo cearense Igor Jansen. A escolha de um menino é acertada, já que os garotos podem se identificar com o personagem. Além disso, a “antecessora” Carinha de Anjo já é protagonizada por uma menina. E “Chiquititas”, que ainda está no ar, também é composta por um grupo de garotas.



Iris também decidiu criar um núcleo “teen” para abraçar os já adolescentes que cresceram assistindo às novelas do SBT desde “Carrossel”. Larissa Manoela comanda a história paralela, através da sua personagem Mirela.



Vestígios da marca Iris Abravanel aparecem na nova produção. Há um clube de “meninos masculinos” que investigam o misterioso Sr. Pendleton, interpretado por Dalton Vigh. Clara referência à trupe da Patrulha Salvadora, egresso de “Carrossel”. Há ainda cachorros que “pululam” na novela. “Herdeiros” de Rabito, também de Carrossel. E ainda há um personagem à la Maria Joaquina na Escola Ruth Goulart.



Para passar ainda mais o clima de brasilidade, Iris apostou em um núcleo com atores negros. Eles vivem na comunidade Jardim Bem-Te-Vi. Gleyce (Maria Gal), Ciro (Nando Cunha), Jeferson (Vitor Britto) e Kessya (Duda Pimenta) representam os afrodescendentes tão esquecidos pela teledramaturgia brasileira.



Agora é acompanhar se “As Aventuras de Poliana” manterá o folego inicial no decorrer dos 400 capítulos.



