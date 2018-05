Adriana Araújo sobressai em cobertura da greve dos caminhoneiros

Você está: FabioTV

publicado em 29/5/18



A greve dos caminhoneiros agita a programação da TV brasileira. Diversos programas são derrubados para a entrada dos boletins jornalísticos que informam o telespectador sobre o movimento que remexeu a estrutura da sociedade.



A Record, mais uma vez, sobressai na cobertura jornalística. Adriana Araújo comandou com sua habitual competência os plantões da emissora, principalmente neste final de semana, ao lado do também competente Reinaldo Gottino. A apresentadora do Jornal da Record não tirou folga e comandou, inclusive, o noticiário dentro do “Domingo Espetacular”. Sem sensacionalismo. O telespectador reconhece o bom trabalho. Os telejornais do canal bateram recordes de audiência.



A TV Globo também cedeu espaço da grade para a cobertura do movimento que paralisa o País. Neste sábado (26/05), por exemplo, “As Matrioskas”, de Glenda Kozlowski, não foi ao ar. A emissora platinada esticou o “Jornal Hoje”. Ao contrário de Adriana, William Bonner não surgiu no vídeo. O substituto Rodrigo Bocardi assumiu o “Jornal Nacional” e liderou a cobertura nos intervalos comerciais da Globo.



Na Band, o “Agora é com Datena” transformou-se em uma versão dominical do “Brasil Uregnte”. O apresentador comandou a edição especial com informações sobre a greve dos caminhoneiros e contou até com bate-papo exclusivo entre o governador de São Paulo, Marcio França, e o ministro do governo Temer, Carlos Marun.



Apesar da extensiva cobertura jornalística na TV aberta, pouco espaço foi dado para um debate mais aprofundado sobre a caótica matriz de transporte no Brasil. O País, com dimensões continentais, não deveria privilegiar o sistema rodoviário e, muito menos, basear-se em uma base suja energética com o uso intensivo do petróleo. Para reflexão.



